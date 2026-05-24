Detienen al vecino de La Plata por la golpiza a un joven accidentado

Leandro Edgardo Marzzellino, el ciudadano platense que golpeó a Kevin Martínez en Chascomús, cuando el adolescente de 15 años estaba en una camilla luego del accidente que le terminó costando la vida, fue detenido en las últimas horas tras ser imputado por el delito de “tentativa de homicidio con dolo eventual”.

Según confirmaron fuentes del caso, la detención fue concretada por efectivos de la DDI Dolores, luego de la imputación resuelta por la fiscal Daniela María Bertoletti Tramuja, quien tiene a su cargo la investigación.

Durante el allanamiento en el domicilio del acusado -ubicado a escasos metros del lugar del siniestro- la Policía también secuestró las prendas de vestir que habría utilizado el imputado el día del hecho.

La detención, cabe destacar, fue avalada por el Juzgado de Garantías Nº 5, a cargo del juez Christian Gasquet.

El hecho, como publicó este diario en una edición anterior, ocurrido el pasado 12 de mayo cuando el adolescente murió por múltiples fracturas de cráneo compatibles con un impacto de gran intensidad.

La investigación comenzó tras la denuncia presentada por Jonatan Bianchi, tío de Kevin, donde sostuvo que el menor viajaba como acompañante en una moto conducida por otro chico de 17 años, que participó del incidente vial en la intersección de Jacarandá y Julián Quintana.

Martínez murió al día siguiente en un centro asistencial de la Ciudad de Buenos Aires, mientras que el conductor continúa internado con diversas lesiones y quedó como autor del delito de “homicidio culposo agravado”, causa en la que podrá ser sometido a proceso penal y, eventualmente, condenado en juicio.

Como se dijo, la autopsia determinó que la causa de muerte fue compatible con múltiples fracturas craneales producidas por un impacto de gran intensidad.

De acuerdo con la pesquisa, familiares de la víctima aportaron videos donde se observa a Marzzellino mientras golpeaba al adolescente en la cabeza y los sujetaba del cuello cuando el joven se encontraba reducido, en presencia de policías, personal de salud y agentes municipales, que nunca intervinieron para evitar esa arremetida.

Se supone que el enojo era porque ambos jóvenes circulaban en una moto aparentemente robada.

Sobre las nuevas derivaciones que tuvo el trágico suceso, el abogado querellante José Equiza explicó que el pasado jueves 21 de mayo cuatro policías fueron citados a declaración indagatoria: “Estamos en etapa de individualización de la gente que estaba en el lugar del hecho, entre ellos, otra funcionaria que estaba vestida como civil y tiene un grado de responsabilidad”.

“Además, asuntos internos allanó la comisaría, se llevó los libros de guardia y documentación relevante, además de notificarlos sobre el sumario y solicitarles las armas reglamentarias”, añadió el letrado.

La fiscalía a cargo de Daniela Bertoletti resolvió imputar a los cuatro efectivos de la Estación de Policía Comunal de Chascomús por “violación de los deberes de funcionario público y omisión de promover la persecución de delincuentes”, al considerar que no preservaron la integridad del adolescente durante la agresión.

Respecto de los antecedentes penales de los jóvenes que circulaban en moto, un portavoz detalló que “el de 17 cuenta con un historial delictivo por robos de motos y hurtos, aunque fue sobreseído en varias causas por ser menor de edad. En cuanto a Kevin, tenía una denuncia previa por amenazas con un elemento punzante”.

El caso tomó un giro inesperado después de que Marzzellino apareció en escena. De acuerdo con un video aportado por la familia de Kevin, en el que se registraron los momentos posteriores al accidente, se observa cómo el hombre de 50 años se acercó a asistir al chico herido e inexplicablemente comenzó a golpearlo en la cabeza delante de todo el mundo.