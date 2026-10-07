El dolor detrás de dos tragedias viales que golpearon a la Región

Las dos tragedias viales que sacudieron a la Región en las últimas horas dejaron algo más que dos investigaciones abiertas. Detrás de cada siniestro quedaron familias atravesadas por el dolor y dos despedidas que reflejaron la dimensión de las pérdidas: la de Tadeo Ledesma, un bebé de apenas 10 días que murió tras un choque en Punta Lara, y la de Luis Youri, de 15 años, que perdió la vida luego de ser embestido mientras circulaba en bicicleta por La Plata.

Los dos hechos ocurrieron por separado y con pocas horas de diferencia. Ambos son investigados por la Justicia platense bajo la figura de homicidio culposo y, mientras se aguardan peritajes y avances en los expedientes, los familiares de las víctimas comenzaron a despedirlas públicamente.

En el caso de Tadeo, sus padres, Yasmín Jaimon e Iván Leonel Ledesma, compartieron sentidos mensajes en las redes sociales. El recién nacido había llegado al mundo apenas diez días antes de la tragedia y su muerte dejó a toda una familia sumida en el desconsuelo.

“Mi vida, mami no estaba lista para esto. Te arrancaron de mis brazos injustamente. Mi loquito de la tetita, tengo el alma partida; solo dame fuerzas, hijito, que estoy destruida”, escribió su mamá, de 24 años, al despedirlo.

Su papá también publicó un mensaje para el pequeño. “Hoy me toca despedirte, hijo de mi vida, mi príncipe, mi todo. Nos dejás un vacío enorme en nuestros corazones, un dolor que no se puede explicar con palabras”, escribió Iván Leonel.

El accidente ocurrió el domingo por la noche sobre la avenida Almirante Brown, entre 106 y 108, en Punta Lara. Según la reconstrucción inicial, una Ford EcoSport impactó desde atrás a una Fiat Fiorino en la que viajaba un hombre junto a su pareja y los dos hijos de la mujer, de 3 años y 10 días.

La violencia de la colisión provocó que los dos menores fueran trasladados al Hospital de Niños. Tadeo murió como consecuencia de las heridas sufridas, mientras que su hermana permaneció bajo atención médica.

La investigación quedó a cargo de la UFI Nº 10 de La Plata. El conductor de la EcoSport, de 66 años, fue imputado por homicidio culposo y posteriormente recuperó la libertad.

PEDIDO DE JUSTICIA POR LUIS

En Diagonal 80 y 116 Luis Youri, de 15 años, murió luego de ser embestido por un colectivo de la Línea Este mientras circulaba en bicicleta. “Luis, eternamente en nuestros corazones y memorias. Te amamos, bebé. Haremos lo que sea para que tengas justicia, no dejaremos que seas un caso más”, escribió su hermana en las redes.

En otro de los mensajes, la joven volvió a referirse al reclamo de justicia y apuntó a la cantidad de víctimas que dejan los siniestros viales. “Espero que se haga justicia, no solo por mi hermano, sino a todas esas personas que han muerto y siguen muriendo por descuidos como este”, expresó. La causa también quedó en manos de la UFI Nº 10 y fue caratulada como homicidio culposo.