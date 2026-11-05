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DE REGRESO EN LA ARGENTINA DESPUÉS DEL LÍO EN BRASIL, ANOCHE LO DEMORARON EN PUNTA LARA

“El Puma” Haile sumó un nuevo problema legal

“El Puma” Haile en problemas. Ahora lo demoraron en Ensenada / web

Por Redacción

Un clima de extrema tensión se vive por estas horas en la localidad de Punta Lara, donde José Luis “El Puma” Haile, más conocido como “El Puma de Janeiro”, protagonizó un nuevo episodio policial.

Antenanoche, el ahora regresado vecino de La Plata, de 67 años, había ingresado por la fuerza en una finca ubicada en la intersección de las calles 96 y 9, tras argumentar que era de su propiedad y que se encontraba usurpada desde hace casi una década, sin que la Justicia le diera una sola respuesta.

En ese contexto, pese a resistir primero el embate de los expulsados y, después de las sucesivas diligencias policiales, cerca de las 20.30 terminó siendo demorado por efectivos de la SubDDI Ensenada, que cumplieron directivas de la UFI Nº 15 a cargo de Cecilia Corfield.

Lo mismo le pasó a un hijo, con quien Haile permaneció “atrincherado” en el interior del inmueble: “Estoy resistiendo, entré y se armó un quilombo bárbaro”.

Horas antes, el propio Haile reveló su decisión de actuar por decisión propia ante la falta de resultados frente a sus denuncias formales: “Estoy recuperando mi hogar después de 9 años de usurpación y después de haber denunciado todo en la Fiscalía 17. Me archivaron la causa, no me dieron respuestas, entonces vine y entré en mi casa”, explicó.

Meses atrás, Haile había cobrado notoriedad cuando lo detuvieron en Brasil por “injuria racista” hacia una empleada en un supermercado de Copacabana, a quién habría llamado “negra p...”.

¿Qué sucederá con su futuro inmediato? Las fuentes consultadas indicaron que seguramente, tras las diligencias de rigor, pueda recuperar la libertad en la jornada de hoy. Igual es un misterio qué pasará con la vivienda.

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