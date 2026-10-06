Emergencia vial: jornada trágica con dos muertes en la Región

El inicio de semana volvió a quedar marcado por la tragedia vial en la Región. En distintos siniestros ocurridos entre Punta Lara y La Plata, dos personas perdieron la vida, entre ellas un bebé de apenas 10 días y un adolescente de 15 años. A esos hechos se sumó además otro violento choque en Ensenada que dejó a dos personas heridas y que, según las primeras informaciones, requirió un importante operativo de emergencia.

Los dos fallecimientos se produjeron en episodios diferentes y con pocas horas de diferencia, profundizando una estadística que ya resulta alarmante: con estas nuevas víctimas, son 49 las personas que murieron en siniestros viales en la Región durante 2026.

El primero de los hechos ocurrió en Punta Lara, sobre avenida Alte. Brown, entre 106 y 108, donde se produjo una violenta colisión en la que quedaron involucrados tres vehículos: una Ford Ecosport, un Volkswagen y una Fiat Fiorino. El impacto generó una importante movilización de los servicios de emergencia, ya que varios de los ocupantes resultaron afectados y debieron recibir asistencia.

De acuerdo con las primeras actuaciones, entre las personas involucradas había dos menores de edad, quienes fueron derivados al Hospital de Niños de La Plata para recibir atención. El resto de los heridos también fue trasladado a distintos centros asistenciales de la zona, mientras se iniciaban las primeras medidas para reconstruir la mecánica del siniestro.

Pero durante la madrugada llegó la peor noticia desde el hospital. Tadeo Ledesma, un bebé de apenas 10 días de vida, murió como consecuencia de las heridas sufridas en el choque.

En el lugar del hecho trabajaron los equipos de emergencia y se preservaron elementos de interés para la investigación. Ahora, la causa quedó en manos de la UFI Nº 10 de La Plata, que inició actuaciones por homicidio culposo y busca establecer cómo se produjo la colisión entre los tres vehículos y qué responsabilidad pudo haber tenido cada uno de los conductores involucrados.

UN ADOLESCENTE EMBESTIDO

Horas después, ya durante la jornada de ayer, la Región volvió a conmocionarse con otro accidente fatal, esta vez en La Plata.

El episodio ocurrió en Diagonal 80 y 116, donde un adolescente de 15 años que circulaba en una bicicleta fue embestido por un colectivo de la Línea Este.

De acuerdo con el parte oficial, por causas que todavía se intentan establecer, el interno 1497 de la empresa de transporte colisionó con la bicicleta en la que se desplazaba la víctima, Luis Youri.

El impacto provocó heridas de extrema gravedad. Al lugar acudió una ambulancia de Defensa Civil, pero los profesionales médicos no pudieron hacer nada para salvarlo y constataron el fallecimiento del adolescente en el lugar.

La causa fue caratulada como homicidio culposo y quedó bajo investigación de la UFI Nº 10. En el lugar trabajaron peritos y personal de la Morgue Judicial, mientras se ordenó la autopsia para avanzar en la investigación.

El hecho generó conmoción en la zona y volvió a poner en el centro de la escena la vulnerabilidad de quienes se desplazan en bicicleta frente al tránsito de vehículos de gran porte.

DRAMÁTICO RESCATE

La jornada también tuvo otro episodio de consideración en Ensenada, aunque en este caso no hubo víctimas fatales.

El accidente ocurrió sobre avenida Alte. Brown, a la altura de la planta potabilizadora de ABSA, donde una camioneta Ford Ranger y un Volkswagen Gol protagonizaron una fuerte colisión.

Como consecuencia del impacto, dos ocupantes del automóvil quedaron atrapados dentro del habitáculo y debieron ser rescatados por personal de Bomberos Voluntarios. Tras ser retirados del vehículo, ambos fueron asistidos por dos ambulancias y trasladados conscientes al Hospital Horacio Cestino, donde, en principio, se encontraban fuera de peligro.

Asimismo el lugar fue preservado para la realización de las pericias correspondientes y la causa quedó también en manos de la Justicia platense.

Así, en apenas una jornada, la Región volvió a acumular dos muertes y varios heridos en distintos siniestros, en un escenario que sigue dejando cifras cada vez más preocupantes sobre las calles y rutas del Gran La Plata.