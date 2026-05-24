En Tolosa nadie descansa tranquilo por los robos

La inseguridad volvió a encender las alarmas en Tolosa luego de que vecinos denunciaran una serie de robos ocurridos en una misma cuadra en un lapso de apenas tres días.

Los hechos se registraron en 118 entre 530 y 531, donde al menos tres viviendas fueron blanco de delincuentes que ingresaron durante la madrugada y se llevaron distintos objetos de valor.

Según relataron los frentistas, uno de los episodios ocurrió el jueves por la madrugada, cuando un ladrón entró por el fondo de una vivienda y robó herramientas y un secarropas. La secuencia quedó registrada por cámaras de seguridad instaladas en una de las propiedades afectadas.

En las imágenes se observa al sospechoso desplazándose por el patio trasero de la casa. De acuerdo con el testimonio de los vecinos, el delincuente utilizó una silla para trepar una medianera e ingresar luego a la propiedad lindera, donde recorrió distintos sectores antes de escapar. Además, indicaron que tras el paso del ladrón quedaron huellas marcadas en las paredes.

Horas más tarde, otra casa de la misma cuadra pasó por un hecho similar: delincuentes habrían ingresado nuevamente por el patio y sustrajeron un secarropas, herramientas y otros elementos de valor.

La seguidilla de robos generó indignación entre los vecinos, quienes denunciaron una marcada ausencia policial en la zona y cuestionaron la escasa respuesta ante los reiterados reclamos.

“En tres días, tres robos en la misma cuadra” y “cero patrulleros”, expresaron vecinos del barrio, que desde hace tiempo advierten sobre hechos de inseguridad recurrentes. El malestar también volvió a poner en agenda los reclamos impulsados por la Asamblea Vecinal de Tolosa.