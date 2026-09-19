Educación

Clasificados

Fúnebres

Mercados Online
TEMAS DE HOY:
Último momento
PUBLICIDAD
Policiales

Homicidio en La Plata: una discusión terminó con un hombre muerto de un disparo en el pecho

La víctima que falleció en el Hospital Italiano todavía no fue identificada, pero la policía detuvo al atacante. 

Foto: Archivo EL DIA

Por Redacción

El hecho ocurrió este sábado a media mañana en la localidad de San Carlos. La víctima fue trasladada al Hospital Italiano de La Plata, donde falleció. Tras una serie de tareas investigativas, el Grupo Táctico Operativo (GTO) logró detener al presunto autor del ataque.

De acuerdo con la información policial que accedió EL DÍA, el episodio se habría desencadenado a raíz de una discusión de vieja data entre dos hombres. En medio del enfrentamiento, uno de ellos recibió un disparo en el pecho y resultó gravemente herido.

La víctima fue trasladada de urgencia al Hospital Italiano de La Plata, donde, pese a la asistencia médica, se confirmó su fallecimiento.

Tras tomar conocimiento del hecho, efectivos policiales iniciaron una serie de tareas investigativas para esclarecer lo ocurrido. En ese marco, personal del Grupo Táctico Operativo (GTO) logró aprehender al presunto autor del homicidio.

La causa fue caratulada como "homicidio" y la investigación continúa para determinar las circunstancias en las que se produjo el ataque y establecer las responsabilidades correspondientes.

La noticia generó preocupación entre los vecinos de la zona, quienes rápidamente comenzaron a compartir información sobre lo sucedido.

“Vayan a cubrir a el Italiano de La Plata. Trajeron a un pibe, parece que con un tiro en el pecho, que murió recién”, expresó un vecino en un mensaje que reflejó la conmoción generada por el episodio.

NOTICIA EN DESARROLLO

Las noticias locales nunca fueron tan importantes
SUSCRIBITE a esta promo especial
Suscribirme
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD
Tags
PUBLICIDAD

Registrate gratis para seguir leyendo

Ya leíste varias notas de El Día. Creá tu cuenta gratuita y seguí accediendo al contenido del diario.

Registrarme

¿Ya tenés cuenta? Ingresar

Has alcanzado el límite de notas gratuitas

Suscribite a uno de nuestros planes digitales y seguí disfrutando todo el contenido de El Día sin restricciones.

Básico Promocional mensual

$570/ mes

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Suscribirme

Full Promocional mensual

$740/ mes

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Acceso a la versión PDF

Beneficios Club El Día

Suscribirme

ESTA NOTA ES EXCLUSIVA PARA SUSCRIPTORES

Para disfrutar este artículo, análisis y más, por favor, suscríbase a uno de nuestros planes digitales

¿Ya tiene suscripción? Ingresar

Básico Promocional mensual

$570/ mes

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Suscribirme

Full Promocional mensual

$740/ mes

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Acceso a la versión PDF

Beneficios Club El Día

Suscribirme
PUBLICIDAD

¿Querés recibir notificaciones de alertas?