La Plata registró bajas de causas penales en 2025: cayó 9% en el fuero criminal y casi 13% en el juvenil

El Ministerio Público bonaerense informó que en toda la Provincia se iniciaron más de un millón de investigaciones penales durante 2025. Los delitos contra la propiedad mostraron una caída marcada, mientras crecieron las amenazas, los homicidios en grado de tentativa y los delitos vinculados al grooming y explotación sexual infantil.

El Ministerio Público de la provincia de Buenos Aires difundió las estadísticas oficiales sobre las Investigaciones Penales Preparatorias (IPP) iniciadas durante 2025 en el Fuero Criminal y Correccional y en el Fuero de Responsabilidad Penal Juvenil. El informe, elaborado con datos extraídos del Sistema Informático del Ministerio Público (SIMP) al 11 de enero de 2026, reveló una disminución general de las causas penales en territorio bonaerense y mostró, además, una caída significativa en el departamento judicial de La Plata.

En el caso del Fuero Criminal y Correccional, La Plata registró una reducción interanual del 9% en la cantidad de investigaciones iniciadas, ubicándose entre los departamentos judiciales con mayores descensos de toda la Provincia, solo por detrás de La Matanza (-12%) y Junín (-9,4%).

La tendencia también se reflejó en el Fuero de Responsabilidad Penal Juvenil, donde La Plata tuvo una caída aún más pronunciada: las causas disminuyeron un 12,9% respecto de 2024, siendo uno de los distritos con mayores bajas del territorio bonaerense.

Más de un millón de investigaciones penales en un año

Según el relevamiento oficial, durante 2025 se iniciaron en la provincia de Buenos Aires un total de 1.035.350 Investigaciones Penales Preparatorias. De ese total:

1.012.857 correspondieron al Fuero Criminal y Correccional.

22.493 al Fuero de Responsabilidad Penal Juvenil.

Las investigaciones juveniles representaron apenas el 2,2% del total de las IPP iniciadas en toda la Provincia.

En comparación con 2024, el informe señala una reducción general de la litigiosidad penal:

El Fuero Criminal y Correccional mostró una caída del 6,4%.

El Fuero Penal Juvenil registró un descenso del 0,9%.

Los departamentos judiciales con más causas

Dentro del Fuero Criminal y Correccional, los departamentos judiciales con mayor peso porcentual fueron:

Lomas de Zamora: 12,4%.

San Martín: 11,3%.

Quilmes: 9,1%.

Entre los tres concentraron casi un tercio de todas las investigaciones iniciadas en la Provincia.

El informe destacó que los 20 departamentos judiciales bonaerenses tuvieron una reducción interanual en la cantidad de causas penales. Entre las mayores bajas aparecen:

La Matanza: -12%.

Junín: -9,4%.

La Plata: -9%.

Bahía Blanca: -8,2%.

Necochea: -8,2%.

Delitos contra las personas: subieron 3,2%

Uno de los datos más relevantes del informe es el crecimiento de los delitos contra las personas.

Durante 2025 se iniciaron 124.723 IPP por este tipo de hechos, que representaron el 12,3% del total provincial. La cifra implica un incremento del 3,2% respecto del año anterior.

Dentro de esta categoría, los delitos más frecuentes fueron:

Lesiones leves.

Lesiones culposas.

Mientras las lesiones leves se mantuvieron estables, las lesiones culposas aumentaron un 11,9%.

Homicidios: bajaron los consumados pero crecieron las tentativas

El informe mostró un comportamiento dispar en los homicidios dolosos.

Durante 2025 se registraron 1.724 IPP por homicidios dolosos, un 1,1% más que en 2024. Sin embargo, el incremento estuvo impulsado principalmente por el aumento de los homicidios en grado de tentativa, que crecieron un 6,5%.

En contraste, los homicidios consumados bajaron un 6%, lo que significó 44 casos menos que el año anterior.

Por otra parte, los homicidios culposos también aumentaron, con una suba del 3,3%.

Bajaron los abusos sexuales, pero crecieron el grooming y la explotación infantil

Los delitos contra la integridad sexual mostraron una reducción global del 1,5%.

Las principales bajas fueron:

Abuso sexual simple: -6,9%.

Abuso sexual con acceso carnal: -5,6%.

Sin embargo, el informe advirtió un fuerte crecimiento en otros delitos vinculados a la integridad sexual, con un aumento del 16,9%.

El incremento estuvo impulsado principalmente por:

Grooming.

Producción y comercialización de representaciones sexuales de menores de 18 años.

Amenazas en aumento

Otro de los puntos destacados del relevamiento es el crecimiento de los delitos contra la libertad.

Durante 2025 se iniciaron 109.289 investigaciones por este tipo de delitos, equivalentes al 10,8% del total de las causas penales.

La cifra representa un aumento del 2,9% respecto de 2024 y estuvo impulsada principalmente por el crecimiento de las amenazas, que subieron un 3,3%.

En contrapartida, los casos de apremios ilegales y torturas descendieron un 13,2%.

Fuerte caída de los delitos contra la propiedad

Los delitos contra la propiedad continuaron siendo los más numerosos del sistema penal bonaerense.

En total se iniciaron 379.980 IPP, equivalentes al 37,5% de todas las investigaciones penales del año.

Sin embargo, el informe mostró una baja significativa del 12,3% respecto de 2024.

Entre las caídas más importantes aparecen:

Hurto agravado de vehículos dejados en la vía pública: -21%.

Robo: -16,1%.

Hurto: -14,4%.

Robo agravado por uso de arma: -12,4%.

El único delito que mostró un comportamiento diferente dentro de esta categoría fue el daño, que no evidenció una disminución.

Drogas y seguridad pública

El Ministerio Público informó además que durante 2025 se iniciaron 84.697 investigaciones por delitos contra la seguridad pública, equivalentes al 8,4% del total provincial.

Dentro de este grupo, las infracciones vinculadas a la Ley de Estupefacientes N°23.737 representaron el mayor volumen:

80.138 investigaciones.

En este caso, la variación interanual fue mínima, con un incremento del 1%.

Desobediencia y encubrimiento

En los delitos contra la Administración Pública también se registraron cambios relevantes.

Las causas por desobediencia aumentaron un 6,1%, mientras que las investigaciones por encubrimiento disminuyeron un 9,3%.

Denuncias realizadas con la aplicación Seguridad Provincia

El informe también analizó las denuncias realizadas a través del Sistema MSBA, surgidas mediante la aplicación móvil Seguridad Provincia.

Estas denuncias representaron el 12,1% del total de las IPP iniciadas durante 2025.

En comparación con el año anterior, mostraron una disminución del 16%.

Fuero Penal Juvenil: preocupación por el crecimiento de los homicidios

En el Fuero de Responsabilidad Penal Juvenil, los departamentos judiciales con mayor participación fueron:

Lomas de Zamora: 10,7%.

La Plata: 9,9%.

San Martín: 9,8%.

Entre los tres concentraron aproximadamente el 30% de las causas juveniles iniciadas en toda la Provincia.

Aunque el total general de investigaciones juveniles cayó un 0,9%, el informe advirtió incrementos importantes en delitos violentos.

Subieron más de 20% los homicidios dolosos juveniles

Dentro del fuero juvenil, los delitos contra las personas crecieron un 7,7%.

Los homicidios dolosos mostraron una de las subas más alarmantes:

Los homicidios consumados aumentaron 12,9%.

Las tentativas crecieron 25,2%.

En conjunto, el total de homicidios dolosos subió 20,5%.

Delitos sexuales y amenazas

Los delitos contra la integridad sexual representaron el 10,8% de las causas juveniles.

Mientras el abuso sexual simple bajó 7,3%, el abuso sexual con acceso carnal creció 10,9%.

La categoría “otros delitos contra la integridad sexual” aumentó 21,8%, principalmente por hechos vinculados a explotación sexual infantil.

En paralelo, los delitos contra la libertad crecieron 12,2%, impulsados por una suba del 16% en las amenazas.

Menos robos y hurtos cometidos por menores

En los delitos contra la propiedad también se registró una disminución importante dentro del fuero juvenil.

Las investigaciones por estos hechos bajaron 12,1%, destacándose:

Robo: -21%.

Hurto: -19,3%.

El informe concluyó además que no hubo modificaciones significativas en los delitos contra la seguridad pública ni en los delitos contra la administración pública dentro del sistema penal juvenil.

Las estadísticas completas fueron publicadas por el Ministerio Público bonaerense en su sitio oficial.