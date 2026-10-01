La Plata: un motociclista pelea por su vida y señalan a un conductor que ya protagonizó un choque fatal

Un dramático siniestro vial sacudió días atrás a la localidad de Melchor Romero. El incidente vial, ocurrido el pasado jueves, dejó a un joven, de 18 años, gravemente herido y hospitalizado en terapia intensiva. El hecho, destapó los antecedentes del conductor acusado de provocar la colisión, quien meses atrás estuvo involucrado en otro accidente de tránsito que le costó la vida a una mujer de 43 años.

El reciente choque tuvo lugar durante la tarde del 24 de septiembre en la intersección de las calles 171 entre 521 y 522. Según indicaron voceros policiales a este medio, la colisión involucró a dos motos. Una de ellas, una Honda Wave de color gris, era conducida por el joven de 18 años. El otro rodado estaba al mando del sospechoso, identificado como Gustavo Candia, de la misma edad.

Los efectivos, luego de arribar al Hospital Alejandro Korn, constataron un clima caldeado entre las familias de ambos jóvenes.

Durante las primeras averiguaciones, los efectivos confirmaron que los allegados de los involucrados habían removido los vehículos de la escena del accidente y los habían guardado, alterando por completo el lugar del impacto. Por este motivo, la UFI N° 14 ordenó prescindir del trabajo de los peritos de la Policía Científica e inició actuaciones bajo la carátula de "lesiones culposas".

De acuerdo con la información brindada por los allegados al joven, que todavía permanece hospitalizado, el joven ingresó con politraumatismos.

Actualmente, permanece internado en la sala de terapia intensiva a la espera de intervenciones quirúrgicas, ya que presenta una fractura maxilar, una fractura de húmero y una lesión en la quinta vértebra.

El antecedente fatal

El hecho primario, que tiene a Candia como principal acusado, se remonta al pasado 3 de marzo de 2026. En aquella oportunidad, en la zona de avenida 520 y 168 bis, un automóvil Chevrolet Classic negro conducido embistió violentamente a una bicicleta tipo playera de color rojo.

La víctima de aquel siniestro fue Yesica Paola Squire, de 43 años. Tras el impacto, la mujer fue trasladada de urgencia al Hospital Alejandro Korn, donde permaneció internada en estado crítico y bajo un coma inducido durante más de dos meses.

Pese a los esfuerzos médicos, Squire falleció a raíz de las gravísimas lesiones sufridas. Esa investigación inicial había recaído en la UFI N° 10 de La Plata, sumando así una mancha trágica en el historial al volante del joven ahora nuevamente investigado.