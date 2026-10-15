Las pistas detrás de la caída de una peligrosa banda en Los Hornos

En medio de los reiterados reclamos de vecinos de La Plata por medidas concretas contra la inseguridad, Los Hornos volvió a quedar en el centro de la escena. En las últimas horas, seis allanamientos terminaron con nueve personas detenidas, el secuestro de armas de fuego, una moto y más de 30 celulares. La investigación apunta a un grupo que estaría relacionado con distintos hechos delictivos cometidos en la Ciudad, entre ellos asaltos a estaciones de servicio y robos de motocicletas.

El operativo se desarrolló luego de una investigación que incluyó declaraciones y el análisis de imágenes de cámaras de seguridad. Ese material fílmico, junto con otras tareas investigativas, permitió orientar las sospechas hacia varios hombres que ya habían sido aprehendidos en una causa por encubrimiento y resistencia a la autoridad, y avanzar con medidas judiciales en sus domicilios.

Los procedimientos se realizaron en distintos puntos de Los Hornos y zonas cercanas. Intervino personal de los Gabinetes Técnicos Operativos (GTO) de diferentes comisarías, con apoyo de efectivos del cuerpo de Infantería.

Entre los domicilios allanados hubo casas de la zona de 148 entre 55 y 57, de 148 entre 59 y 60, de 80 y 133, de 49 bis y 154, y de 140 y 61. En esos lugares se incautaron teléfonos, prendas de vestir que serían las utilizadas durante uno de los asaltos investigados, una tarjeta de débito a nombre de una tercera persona y una Motomel de 110cc. cuya procedencia no pudo ser acreditada en el procedimiento ya que presentaba la numeración adulterada.

El hallazgo de armas fue otro de los puntos relevantes de los allanamientos. En una de las propiedades se secuestró una escopeta calibre 12/70, con la numeración no visible y la culata recortada, además de un cartucho. En otra del mismo terreno se encontró un revólver calibre .32, también sin numeración visible, junto con tres municiones intactas. En ese contexto, dos hombres, de 29 y 53 años, fueron aprehendidos por la presunta tenencia ilegal de armas.

Los otros siete detenidos tienen entre 21 y 30 años. De acuerdo con el informe al que tuvo acceso este diario, la mayoría registra antecedentes en distintas causas, según los informes de prontuario incorporados a la investigación. Entre los antecedentes consignados figuran actuaciones por robos, encubrimiento y desobediencia, aunque esas anotaciones no implican por sí solas una condena.

LOS ASALTOS BAJO INVESTIGACIÓN

La pesquisa busca establecer la posible participación de los sospechosos en varios episodios registrados en La Plata. Entre ellos figuran dos asaltos a estaciones de servicio YPF: una ubicada en 27 y 72, y otra en 51 y 31. También se investigan otros hechos ocurridos durante la madrugada del 12 de octubre y distintos robos de motos.

La investigación quedó en manos de la Unidad Funcional de Instrucción N° 17 y del Juzgado de Garantías N° 5 del Departamento Judicial La Plata. Ahora, el avance de las actuaciones deberá determinar qué participación tuvo cada uno de los involucrados en los hechos investigados.