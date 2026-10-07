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“BAJATE PORQUE TE MATO”, FUE LA BRUTAL AMENAZA

Lo encañonaron en un semáforo y le robaron

El hecho ocurrió en 44 y 26, cuando un joven de 19 años frenó con su Renault Kangoo y fue abordado por dos delincuentes armados
Dos delincuentes amenazaron a un joven de 19 años / captura video

Por Redacción

“Bajate porque te mato”. Con esa amenaza, dos delincuentes armados asaltaron a un joven de 19 años y le robaron la Renault Kangoo en la que se trasladaba por La Plata. El hecho ocurrió cuando la víctima frenó ante un semáforo en 44 y 26 y los ladrones, que se encontraban en una parada de colectivos, aprovecharon para abordarlo.

El joven, identificado como Luka P., contó que regresaba a su casa después de haber ido a comer al centro y que se encontraba detenido por la luz roja cuando uno de los asaltantes se acercó por el lado del acompañante.

Según relató, el delincuente le apuntó directamente a la cabeza y le exigió que descendiera del vehículo. En medio de los nervios, Porcarelli intentó poner primera para volver a arrancar, pero la camioneta se apagó.

Fue entonces cuando el asaltante volvió a amenazarlo: “Bajate porque te mato”. El segundo delincuente también intervino y, siempre de acuerdo con el relato de la víctima, intentó golpearlo con la culata del arma cuando quiso salir del utilitario.

Finalmente, los dos ladrones se subieron a la Kangoo y escaparon del lugar. Hasta el momento no fueron identificados y se intenta determinar hacia dónde se dirigieron después del robo.

La víctima explicó que la camioneta era una herramienta de trabajo y manifestó su preocupación por el destino que puedan darle los delincuentes. Entre las hipótesis que se analizan aparece la posibilidad de que el vehículo sea utilizado para cometer otro ilícito, aunque por ahora no existe información que permita confirmar esa situación.

El joven también señaló que intentará aportar una grabación del momento del asalto para colaborar con la investigación y facilitar la identificación de los responsables.

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