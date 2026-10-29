Apenas un día después del macabro hallazgo del cadáver en un sector despoblado de la provincia mesopotámica, la Justicia difundió los resultados preliminares del examen cadavérico. Los especialistas del Instituto Médico Forense confirmaron un asesinato de extrema brutalidad.

La mujer de 52 años presentó numerosas puñaladas y cortes distribuidos en el rostro, el cuello, el vientre y las extremidades. Los forenses determinaron que los agresores provocaron varias de estas lesiones cuando la víctima aún se encontraba con vida.

El reporte oficial detalla además un cuadro de horror absoluto, con signos claros de resistencia. Los brazos de la educadora evidenciaron marcas compatibles con intentos de protección ante los embates. Asimismo, el cuerpo sufrió severas mutilaciones, entre las cuales se destaca la amputación de su mano izquierda. Frente a semejante nivel de daño, los investigadores presumen el empleo de más de un arma para concretar el ataque, si bien resta precisar la cantidad y las características de los elementos utilizados.

Por otro lado, el avanzado deterioro de los restos impidió a los profesionales corroborar o descartar un posible abuso sexual. Pese a este obstáculo, los peritos aplicarán técnicas modernas para rastrear material genético o marcadores biológicos capaces de identificar a los culpables. A su vez, el estado del cadáver también dificultó fijar el momento preciso del deceso.

Para sortear esta limitación, las autoridades solicitaron la intervención de expertos en entomología de Córdoba y la asistencia del Laboratorio de Medicina Genómica de la Universidad Nacional del Nordeste (UNNE) para avanzar con los estudios de ADN pendientes.

Cabe recordar que la aparición se produjo durante la jornada del miércoles. El cuerpo de la directora suplente yacía semisumergido en un viejo potrero del paraje El Malezal, a unos dos kilómetros y medio de la Escuela Rural N° 626, su habitual lugar de trabajo.