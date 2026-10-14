Maradona: pedidos de condenas más duras y diferencias en el juicio

La segunda jornada de alegatos en el juicio por la muerte de Diego Maradona dejó nuevas diferencias entre los abogados que representan a sus hijos y pedidos de condena más elevados para varios de los acusados. Mario Baudry, letrado de Dieguito Fernando, reclamó hasta 16 años de prisión para Leopoldo Luque y Nancy Forlini y 14 para Agustina Cosachov. Luego, Félix Linfante, representante de Jana Maradona, sorprendió al pedir la absolución del psicólogo Carlos Díaz, a quien la Fiscalía había acusado de homicidio culposo.

Las exposiciones se realizaron ante el Tribunal Oral en lo Criminal N° 7 de San Isidro. La audiencia tuvo un cuarto intermedio y se reanudó con el alegato de Linfante, quien también pidió absolver al médico clínico Pedro Di Spagna, en línea con lo planteado por la Fiscalía y otras querellas.

El abogado de Dieguito Fernando sostuvo la acusación contra Luque, el neurocirujano y exmédico de cabecera de Maradona; Cosachov, la psiquiatra; y Forlini, coordinadora del servicio de internación domiciliaria de Swiss Medical. Para los tres reclamó condenas por homicidio simple con dolo eventual: 16 años de prisión para Luque y Forlini, y 14 para Cosachov, a quien también atribuyó falsedad ideológica.

La principal diferencia con la Fiscalía apareció en la situación de Carlos Díaz. Mientras los fiscales Patricio Ferrari y Cosme Iribarren habían solicitado cinco años de prisión por homicidio culposo, Baudry pidió 12 años y sostuvo que el psicólogo conocía el riesgo que atravesaba Maradona y que su conducta contribuyó a agravarlo.

“Con un solo diurético Diego se hubiera salvado”, afirmó el letrado al comienzo de su exposición. También cuestionó el aislamiento del exfutbolista y responsabilizó a Díaz por haber intervenido en las decisiones sobre el contacto con su familia.

Para los enfermeros Mariano Perroni y Ricardo Almirón, Baudry solicitó cuatro años de prisión por homicidio culposo. En cambio, pidió la absolución de Di Spagna y reclamó que los principales acusados sean detenidos si reciben un veredicto condenatorio, además de las inhabilitaciones profesionales correspondientes.

EL ABOGADO DE JANA SORPRENDIÓ

El abogado de Jana hizo un recorrido por las responsabilidades que atribuye a cada imputado. Para Luque pidió 12 años de prisión y 10 de inhabilitación para ejercer la medicina; para Forlini, 10 años de cárcel; y para Cosachov, ocho años y dos meses, con inhabilitación, por homicidio simple con dolo eventual y falsedad ideológica.

Sobre la psiquiatra, sostuvo que conocía el deterioro cardíaco de Maradona y cuestionó las decisiones que, según su postura, se tomaron en la internación domiciliaria. “Decidió que el paciente fuera a una casa y no a un centro, decidió quién lo acompañaba, qué remedio no tomaba y decidió que el clínico no fuera”, afirmó.

También apuntó contra Luque y sostuvo que sabía que el corazón de Diego estaba enfermo y que presentaba signos de retención de líquidos. “Él aceptó la muerte de Maradona”, aseguró el abogado, al fundamentar el pedido de condena por homicidio con dolo eventual.

Para Perroni reclamó tres años y seis meses de prisión, mientras que para Almirón solicitó tres años, en ambos casos por homicidio culposo. Al coordinador de enfermería le reprochó no actuar ante las señales de riesgo y al enfermero, no controlar adecuadamente los signos vitales del paciente.

Sin embargo, su postura fue diferente respecto de Díaz. Linfante dijo que, aunque consideraba que la actuación profesional del psicólogo no había sido buena, no logró vincular sus acciones u omisiones con las obligaciones propias de su función. Sostuvo que tenía escaso poder de decisión sobre el tratamiento y pidió su absolución por la duda. También solicitó absolver a Di Spagna porque, según dijo, el clínico no tenía acceso al paciente ni podía comunicarse directamente con su familia.

CÓMO SIGUE EL JUICIO

Los alegatos de las querellas continuarán hoy, desde las 10, con las exposiciones de Pablo Jurado, representante de las hermanas de Maradona, y Fernando Burlando, abogado de Dalma y Gianinna. Después llegará el turno de las defensas, con audiencias previstas para los días 20, 21 y 22 de octubre.