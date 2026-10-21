“Me mandé una macana”, la frase del acusado del femicidio en Olmos

La investigación por el femicidio de Lucy Rueda Batallanos, la mujer de 32 años cuyo cuerpo fue encontrado en una zanja de avenida 66 entre 197 y 198, en Lisandro Olmos, sumó en las últimas horas avances clave. El resultado preliminar de la autopsia permitió establecer que murió como consecuencia de un “traumatismo grave con hemorragia encefalocraneana subaracnoidea”, mientras que el fiscal Martín Almirón solicitó formalmente que la aprehensión del único sospechoso se convierta en detención. El acusado, A. M. A., será indagado en la jornada de hoy, en una instancia decisiva para el avance de la causa.

Según pudo saber EL DIA de fuentes calificadas, el expediente reunió elementos que comprometen al hombre de 33 años, quien habría reconocido espontáneamente su participación en el hecho frente a los efectivos policiales que llegaron hasta su domicilio. Además, durante el registro de la vivienda fueron secuestradas prendas con manchas de sangre que, por sus características, coincidirían con las descriptas por testigos que compartieron con Lucy las horas previas a su muerte.

El pedido de detención fue presentado por Almirón, titular de la UFI N° 8 del Departamento Judicial La Plata, ante el Juzgado de Garantías. En el requerimiento, el representante del Ministerio Público Fiscal reconstruyó las primeras horas de la investigación, detalló los indicios reunidos y sostuvo que existen elementos suficientes para mantener al sospechoso privado de la libertad mientras avanza el proceso.

QUÉ DICE LA AUTOPSIA

Uno de los resultados más importantes incorporados al expediente fue el informe preliminar de la autopsia. Según consignaron las fuentes, la muerte de Lucy se habría producido por un traumatismo grave con hemorragia encefalocraneana subaracnoidea. En términos médicos, se trata de una lesión en la cabeza que provoca un sangrado dentro del cráneo, en el espacio comprendido entre dos de las membranas que recubren el cerebro. La acumulación de sangre en esa zona puede comprometer gravemente el funcionamiento cerebral y resultar mortal.

El resultado aporta un dato central para establecer la causa de muerte, aunque todavía resta determinar con precisión cómo se produjo la lesión y en qué circunstancias fue atacada la mujer.

El cuerpo había sido encontrado durante la mañana del lunes, en el interior de una zanja sobre la avenida 66, entre 197 y 198. Una persona que pasaba por el lugar advirtió la presencia de la mujer y dio aviso, lo que movilizó a los efectivos policiales y al personal sanitario. Cuando llegaron, constataron que ya no tenía signos vitales.

UNA TERRIBLE CONFESIÓN

Para avanzar sobre lo ocurrido, los investigadores se concentraron en reconstruir los movimientos de Lucy durante la madrugada. La mujer había asistido el domingo 18 de octubre al festival “Alta Fiesta”, realizado en la zona de las calles 208 y 52. Allí estuvo acompañada por amigas y familiares, que aportaron información determinante para orientar la pesquisa.

Una de las testigos declaró que cerca de las 3 de la madrugada del lunes se retiró del evento junto con otra amiga, mientras Lucy permaneció en el lugar hablando con un hombre.

La búsqueda condujo hasta A. M. A., cuyo domicilio se encuentra a unos 300 metros del lugar donde apareció el cuerpo. Cuando los policías llegaron a la vivienda, el hombre reconoció que era la persona a la que buscaban. De acuerdo con el requerimiento fiscal, contó que había salido a bailar y consumido alcohol en la madrugada.

Fue entonces cuando, siempre según las actuaciones incorporadas al expediente y en presencia de un testigo, habría pronunciado una frase que ahora ocupa un lugar relevante en la causa: “Yo fui, me mandé una macana, y no me acuerdo, estaba pasado de copas”.

Esa manifestación fue considerada por la fiscalía como uno de los elementos que apuntalan la sospecha sobre el acusado. Sin embargo, la indagatoria prevista para hoy constituye una instancia clave, en la que podrá conocer en detalle la imputación en su contra.

En paralelo cabe mencionar que ayer familiares de la víctima realizaron una marcha y pidieron justicia por Lucy.