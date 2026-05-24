Millonario saqueo en un negocio de Los Hornos

El joven propietario de un local de venta de ropa unisex de Los Hornos no tiene consuelo y es muy comprensible.

De la noche a la mañana se encontró con que su comercio “Nahubel”, ubicado en avenida 66 entre 143 y 144, había sido arrasado por delincuentes, que le sacaron “más del 60 por ciento” de la mercadería, según posteó en Instagram.

También hizo saber que el durísimo golpe a su emprendimiento, que había inaugurado recientemente, le generó un grave perjuicio económico, de unos 7.000.000 de pesos, según indicó una fuente a este diario.

No obstante, en su mensaje subido a dicha red social, el damnificado -de 24 años- prometió que “no vamos a bajar los brazos”.

En base a lo que pudo saber EL DIA, el dueño de ese comercio fue anoticiado sobre el cuantioso golpe delictivo “a través del llamado telefónico de una mujer que pasó por esa cuadra y advirtió que la vidriera había sido destrozada”.

Se indicó que la horrible novedad le fue comentada a las 8 de la mañana de ayer, por lo que se presume que el ilícito se habría consumado seguramente durante la madrugada.

Conmocionado por lo que acababan de informarle, se indicó que el titular del negocio de indumentaria se dirigió presurosamente hasta ese sector de Los Hornos, acompañado por su hermana.

La primera imagen con que se enfrentó al llegar a su comercio, citaron los mismos voceros, era la reja del frente que había sido violentada por los delincuentes.

Eso solo significó el preámbulo de lo que iba a encontrar al ingresar al negocio. Al respecto, se hizo saber que “notó que ya no estaba la caja registradora (no trascendió el monto que había en su interior), así como tampoco alrededor de 300 prendas de vestir, entre ropa femenina y masculina”.

“GOLPEADOS, PERO DE PIE”

En parte de su sentido posteo subido a Instagram, el damnificado contó que “entraron a robar a nuestro local y se llevaron gran parte de lo que tanto nos costó conseguir. Más del 60 por ciento de nuestras prendas desaparecieron en cuestión de minutos, pero detrás de cada una de ellas había horas de trabajo, sacrificio, sueños y esfuerzo. Se llevaron parte de un proyecto que construimos con mucho amor, dedicación y ganas de salir adelante. No vamos a bajar los brazos. Estamos golpeados, pero seguimos de pie”.

Demás está explicar que la inseguridad en Los Hornos se ha convertido en una preocupación constante y repetida para vecinos y comerciantes, quienes aseguran que la problemática se agravó en los últimos meses, especialmente durante la noche y la madrugada, cuando delincuentes aprovechan la escasa circulación y la falta de prevención para cometer todo tipo de embates contra la propiedad privada.