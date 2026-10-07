Nuevo pedido de justicia por “Lolo” Regueiro

Se cumplieron cuatro años de una de las noches más trágicas que atravesó el fútbol local. El 6 de octubre de 2022, César “Lolo” Regueiro, hincha y socio de Gimnasia, murió después de descompensarse en medio de una represión policial que se desató durante el partido entre el Lobo y Boca en el estadio del Bosque. A cuatro años de aquella noche, sus familiares volvieron a reclamar justicia y cuestionaron el rumbo de la causa.

El reclamo tuvo como escenario la sede del Tribunal de Casación Penal bonaerense, donde la familia volvió a plantear dos pedidos que viene sosteniendo desde hace tiempo: que se revise el sobreseimiento del ex titular de la Aprevide, Eduardo Aparicio, y que el juicio por la muerte de Lolo sea llevado adelante por un Tribunal Oral en lo Criminal y no por un juzgado Correccional.

Sin embargo, el escenario judicial actual es diferente al que esperaba la familia. Según voceros de la defensa de Aparicio, su sobreseimiento se encuentra firme e irrevocable, por lo que el exfuncionario no estará sentado en el banquillo de los acusados. De la misma manera, la discusión sobre el tribunal que tendrá a su cargo el debate ya fue resuelta: la causa quedó radicada en el Juzgado en lo Correccional N° 2 de La Plata, a cargo del juez Diego Tatarsky.

La Cámara de Apelación y Garantías de La Plata intervino para resolver la disputa de competencia entre el Tribunal Oral en lo Criminal N° 5 y el Correccional N° 2 y determinó que el expediente debía continuar en el fuero correccional. El argumento estuvo relacionado con la calificación legal que formalmente pesa sobre los acusados y con las facultades del órgano encargado de juzgarlos.

QUIÉNES VAN A JUICIO

Así, cuatro años después de aquella noche, la causa tiene definidos a quienes llegarán a juicio: el expresidente de Gimnasia Gabriel Pellegrino y los policías Sebastián Perea, Juan Manuel Gorbarán y Fernando Falcón. Este último quedó acusado por las lesiones sufridas por un camarógrafo durante los incidentes, mientras que el expediente principal analiza las responsabilidades vinculadas con el operativo de seguridad y la muerte de Regueiro.

La investigación tuvo movimientos desde aquella noche. En un inicio llegó a tener cinco imputados, entre ellos Aparicio. Con el avance de la causa, el ex titular de Aprevide fue sobreseído y finalmente quedó fuera del proceso. La familia, sin tanto, nunca aceptó esa decisión y sostiene que debe revisarse la responsabilidad que pudo haber tenido quien estaba al frente del organismo encargado de la prevención de la violencia en los espectáculos deportivos.

En este contexto para los Regueiro, el paso del tiempo no apagó el reclamo. “Lo importante es que nos escucharon. Si tenemos que seguir movilizando, lo haremos, y les pedimos que nos acompañen”, dijo Lolito, hijo de la víctima, a la salida de Casación.