Pidieron detener a un testigo en el juicio por el crimen de la abogada

El debate por el asesinato de la abogada Verónica Dessio continuó en La Plata con una jornada clave marcada por la declaración de siete testigos y un pedido de detención en plena sala.

Sin dudas, el momento de mayor tensión se produjo durante la exposición del yerno de José Antonio Alves, señalado como el presunto brazo ejecutor del crimen.

Según la postura del particular damnificado, el familiar del acusado, que sería analfabeto, incurrió en severas incongruencias a la hora de relatar los hechos, ya que frente a los magistrados argumentó haber sido “apretado” en sede policial para vincular a ambos sospechosos.

Sin embargo, poco después sus expresiones fueron contrastadas de forma directa por el aporte de otra compareciente, quien precisamente lo asistió en aquel acto procesal por su incapacidad para leer y escribir, lo que motivó que el bloque acusador solicitara su inmediata detención por “falso testimonio”.

“Nunca expresó incomodidad alguna”, indicó la joven, estudiante universitaria, sobre la postura del testigo en la seccional cuando lo interrogaron sobre el vínculo entre Ivana Mapis -supuesta instigadora del crimen- y Alves.

Ante el planteo, los jueces del Tribunal Oral Criminal II de La Plata, integrado por Claudio Bernard, Silvia Hoerr y Analía Carrillo, dejaron constancia de su presentación, aunque no resolvieron si corresponde abrir una investigación en su contra.

En tanto, otro de los testimonios centrales fue el de Patricia Carim, pareja de Verónica Dessio al momento del crimen. Contó que comenzó su relación con Verónica en agosto de 2019 y describió a la víctima como una persona “leal, frontal, tranquila, sincera”, que no generaba conflictos.

Pero también aportó un dato que resulta relevante para la hipótesis de la acusación: habló de los celos que, según percibía, Ivana Mapis tenía hacia la relación entre ella y Carolina Pérez.

“Me llamaba la atención los celos de Ivana Mapis, Verónica nunca tuvo celos de Ivana, pero se sentía invadida por ella”, declaró.

La historia entre las tres mujeres ya había aparecido durante la primera audiencia, cuando Carolina Pérez, ex esposa de Verónica, contó que después de separarse de Dessio inició una relación con Mapis, quien le cuestionaba su vinculación con la víctima.

Hoy seguirán los testimonios y el miércoles podrían desarrollarse los alegatos.

El hecho, ocurrido el 23 de diciembre de 2020 en una vivienda de Parque Sicardi, llegó a la instancia de debate oral con casi seis años de demora.

El juicio se lleva adelante ante el Tribunal Oral en lo Criminal II, integrado por los jueces Claudio Bernard, Analía Carrillo y Silvia Hoerr.

La primera audiencia había estado atravesada por el dolor de familiares y allegados, quienes colmaron la sala con remeras en pedido de justicia, y por testimonios que apuntaron al supuesto móvil del hecho: una trama atravesada por los celos y una aparente planificación previa.

En representación de la familia de la víctima intervienen los abogados querellantes Santiago Irisarri y Marcelo Botindari, mientras que Matías Pietra Sanz representa a Carolina Pérez, exesposa de Dessio.

Por el lado de los acusados, la fiscalía sostiene la hipótesis del crimen planificado, mientras que las defensas ya plantearon sus estrategias: la defensora oficial Verónica Garganta intentará desvincular a Alvez al cuestionar los registros audiovisuales y el abogado Gastón Nicocia anticipó que pedirá la absolución de Mapis, ya que entiende que no se pudo probar que haya mandado a concretar la acción criminal.