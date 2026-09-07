Se despistaron con una camioneta y la dejaron abandonada

Una madrugada de tensión se vivió en el barrio San Carlos. Cerca de las 04.50 de ayer, una camioneta Volkswagen Amarok negra protagonizó un espectacular choque sobre la avenida 143 entre 34 y 35, que terminó con graves destrozos materiales en un comercio de la zona y dos hombres dándose a la fuga.

Por razones que aún son materia de investigación, el conductor del vehículo perdió el control de manera imprevista y terminó colisionando de lleno contra las instalaciones exteriores del local comercial.

El estruendo generado por el impacto interrumpió el descanso de los vecinos del barrio, quienes salieron a la calle para observar lo sucedido.

Segundos después de la colisión, los dos hombres que ocupaban la camioneta descendieron del rodado y abandonaron la escena corriendo a toda velocidad.

El accionar de los sospechosos y la secuencia del accidente quedaron registrados en las cámaras de seguridad instaladas en la cuadra.

Dichas grabaciones se convirtieron en la pieza clave que analizan los investigadores para reconstruir la trayectoria del vehículo y lograr la identificación de los prófugos.

En el lugar intervino personal policial, que trabaja en las pericias correspondientes sobre el rodado abandonado, sobre todo para determinar si contaba con pedido de secuestro por robo.

En tanto, el propietario del comercio dañado evalúa iniciar acciones legales contra el titular de la camioneta para exigir el resarcimiento económico por los destrozos ocasionados, salvo que, como se dijo, el vehículo haya sido robado y en ese supuesto se debería entablar una contienda judicial, con la compañia de seguro citada en garantía.