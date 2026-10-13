Tragedia vial en Ruta 2 y una cifra que ya supera el medio centenar

La inseguridad vial volvió a dejar una doble tragedia en La Plata. Dos hombres murieron ayer tras un choque entre un automóvil y una motocicleta sobre la Ruta 2, a la altura del kilómetro 42, en sentido hacia la Ciudad de Buenos Aires. Una de las víctimas fue identificada como Gustavo Alberto Giordani, un policía federal retirado. La identidad del motociclista, en tanto, no había sido establecida oficialmente al cierre de esta edición.

El episodio se suma a una seguidilla de muertes que mantiene encendida la alarma por la siniestralidad vial en La Plata, Berisso y Ensenada. Con estos dos fallecimientos, ya son cuatro las víctimas fatales registradas en apenas 12 días de octubre y, de acuerdo con datos aportados por voceros y el conteo que lleva adelante EL DIA, el número de muertos en siniestros viales durante 2026 llegó a 51. Así, la estadística superó la barrera del medio centenar cuando todavía restan más de dos meses para terminar el año.

La cifra vuelve a poner en primer plano una problemática que atraviesa a la Región y que, en los últimos días, tuvo entre sus víctimas a un bebé de apenas 10 días y a un adolescente de 15 años.

VIOLENTO IMPACTO

El accidente ocurrió después del mediodía de ayer a la altura del kilómetro 42 de la Ruta 2, en la mano ascendente, con sentido hacia Capital Federal. Según el informe preliminar del Departamento Vial de Samborombón, estuvieron involucrados un Fiat Cronos y una motocicleta Kawasaki Ninja.

De acuerdo con esa primera reconstrucción, Giordani circulaba en el automóvil e intentó cruzar la ruta para retomar el camino hacia la Ciudad de Buenos Aires. En ese momento, la motocicleta impactó contra el lateral izquierdo del vehículo, del lado del conductor.

Como consecuencia de la violencia del choque, ambos conductores murieron en el lugar. El automovilista fue identificado como Gustavo Alberto Giordani, quien se había retirado de la Policía Federal. Del motociclista, un hombre mayor de edad, todavía no se habían difundido datos oficiales sobre su identidad.

Tras el siniestro, trabajó personal policial y de seguridad vial. El carril rápido de la mano ascendente quedó reducido mientras se desarrollaban las tareas en la zona, con circulación condicionada.

Ahora, las pericias deberán establecer con precisión cómo se produjo la colisión y cuáles fueron las circunstancias previas. También se aguardan los resultados de las autopsias para avanzar en la investigación.

CUATRO MUERTES EN 12 DÍAS

La doble tragedia en Ruta 2 se sumó a otras dos muertes que conmocionaron a la Región en los primeros días de octubre. El domingo 4, Tadeo León Ledesma, un bebé de apenas 10 días, murió tras un choque en Punta Lara. El conductor de la camioneta involucrada fue imputado por homicidio culposo y luego recuperó la libertad.

Horas después, Luis Youri, un adolescente de 15 años, falleció al ser embestido por un colectivo de la Línea Este cuando circulaba en bicicleta por Diagonal 80 y 116, en La Plata.

Con las dos nuevas víctimas de Ruta 2, ya son 51 muertes en lo que va de 2026. La cifra vuelve a encender la alarma por la inseguridad vial en la Región.