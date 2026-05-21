Un choque entre una moto y un auto complica el tránsito en la 520

Una moto y un auto protagonizaron en la mañana de este jueves un siniestro vial en la transitada intersección de 12 y 520 en Ringuelet, informaron fuentes calificadas.

Si bien se desconocen las causas del hecho, en el lugar tuvieron que intervenir un móvil de la policía y una ambulancia del SAME que brindó asistencia a las personas implicadas en el hecho.

Como consecuencia del impacto, el motociclista resultó herido, se indicó.

A raíz de lo ocurrido y del consecuente operativo de seguridad, el tránsito presentaba restricciones y desvíos.