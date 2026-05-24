Un conductor quedó detenido por un accidente que provocó cinco muertes

Un trágico accidente vial muy cerca de nuestra ciudad, que ocurrió sobre la Ruta Provincial 6, a la altura del kilómetro 53, en jurisdicción de San Vicente, dejó un saldo devastador de cinco personas fallecidas, entre ellas dos menores de edad, y un conductor aprehendido.

El siniestro ocurrió ayer sobre la mano ascendente, en dirección hacia Cañuelas, cuando una camioneta Volkswagen Amarok impactó por alcance contra un Peugeot 207 en el que viajaba una familia.

Según informaron fuentes policiales, el Peugeot era conducido por Serafina Benítez Cabañas, de 31 años, domiciliada en Guernica, quien viajaba acompañada por Juan Aníbal López Rodríguez, de 29 años, otro adulto cuya identidad no fue informada oficialmente y dos menores de edad.

Producto de la violencia del impacto, todos los ocupantes del Peugeot fallecieron en el lugar. La camioneta involucrada era conducida por Leandro Panetta, de 28 años, domiciliado en Quilmes, que quedó demorado.

En el lugar del siniestro trabajaron ambulancias, efectivos de Seguridad Vial y personal de la comisaría San Vicente Primera, mientras se realizaban las pericias para determinar cómo se produjo el hecho y establecer eventuales responsabilidades. La causa fue caratulada como homicidio culposo y quedó a cargo de la fiscalía de turno.