Un motociclista perdió el control y murió tras chocar contra un poste

Un motociclista de 23 años murió tras un accidente de tránsito en La Plata. El siniestro ocurrió en el día de ayer en la zona de 66 y 175, donde el joven perdió el control de la moto que conducía y sufrió un violento golpe contra un poste de alumbrado. Aunque fue trasladado de urgencia al hospital de Melchor Romero, horas después se confirmó su fallecimiento.

Fuentes indicaron que la víctima fue identificada como Efraín Martínez Flores, de 23 años, quien se desempeñaba como soldado voluntario. Según informaron voceros policiales, personal del Comando de Patrullas fue comisionado a la intersección de 66 y 175, en Los Hornos, tras un llamado que alertaba sobre un siniestro vial y una persona inconsciente.

Al llegar, los efectivos encontraron al joven tendido sobre la rambla y, a pocos metros, una motocicleta Corven Triax 150, de color rojo y negro, sobre la calzada. De acuerdo con el testimonio de personas que se encontraban en el lugar, el motociclista habría perdido la estabilidad al rozar el cordón y luego impactado con la cabeza contra un poste de luz.

Ante la gravedad del cuadro, se solicitó una ambulancia del SAME. Durante la intervención, el joven llegó a recuperar momentáneamente la conciencia y pudo identificarse ante los policías. Los efectivos también lograron desbloquear su teléfono celular y comunicarse con un familiar para avisarle sobre lo ocurrido.

Una ambulancia, a cargo del médico Díaz, lo trasladó al Hospital de Melchor Romero. Sin embargo, posteriormente, desde la dependencia policial interviniente se informó que Martínez Flores había fallecido como consecuencia de las lesiones sufridas.

La causa fue caratulada como homicidio culposo y quedó en manos de la UFI Nº 14 del Departamento Judicial de La Plata. Se trata de la víctima fatal número 53 por un accidente de tránsito en la Región en lo que va de este 2026.