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EN LA AUTOPISTA LA PLATA - BUENOS AIRES

Una chancha suelta causó un choque en cadena

Cuatro autos chocaron tras encontrarse con una chancha / EL DIA

Por Redacción

Una chancha se cruzó de manera imprevista en medio de la Autopista La Plata-Buenos Aires y provocó un choque múltiple a la altura del kilómetro 48, en sentido ascendente, entre City Bell y Gonnet. El animal, que habría escapado de una granja, quedó sobre la calzada y desencadenó una colisión en cadena en la que participaron cuatro vehículos.

El primer impacto fue protagonizado por un Ford Ka, que chocó contra el porcino. Detrás circulaba un Chevrolet Corsa, que impactó de lleno contra el primer auto. Luego se sumaron un Renault Mégane, y un Fiat Cronos.

Tras el siniestro, una ambulancia del servicio de emergencias llegó al lugar y asistió a los ocupantes de los vehículos. Según el parte policial, no se registraron personas heridas y el episodio dejó únicamente daños materiales.

El incidente, que de milagro no terminó con víctimas fatales, obligó a reducir la circulación en el carril rápido y a obstruir el lento, mientras se aguardaba la llegada de las grúas para retirar los autos y el animal de la autopista.

La causa quedó bajo intervención de la UFI N° 3 de La Plata, que dispuso iniciar actuaciones por averiguación de ilícito.

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