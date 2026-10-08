Verónica Dessio: pedido de perpetua para los acusados del crimen

El juicio por el crimen de Verónica Dessio entró en su instancia decisiva: después de cinco horas de alegatos, el fiscal y las querellas pidieron prisión perpetua para Ivana Mapis y José Antonio Alves, a quienes consideran responsables del asesinato de la abogada platense ocurrido el 23 de diciembre de 2020 en Parque Sicardi. Las defensas, en cambio, reclamaron la absolución de ambos. Además, la acusación solicitó la revocación del arresto domiciliario que cumple Mapis y su traslado a una unidad penitenciaria.

La audiencia comenzó a las 10 y terminó pasadas las 15, ante una sala colmada y con la familia de Verónica siguiendo cada una de las exposiciones. Fueron horas de argumentos, cuestionamientos y réplicas entre las partes, en una jornada en la que quedó planteada la última discusión antes de que los jueces Claudio Bernard, Analía Carrillo y Silvia Hoerr, del Tribunal Oral en lo Criminal II de La Plata, tengan que resolver la situación procesal de los dos acusados.

El primero en exponer fue el fiscal de juicio, Martín Chiorazzi, quien desarrolló la hipótesis acusatoria y realizó un repaso de la prueba incorporada. Sostuvo que Mapis y Alves participaron de un plan para asesinar a Dessio y pidió para ambos la máxima pena, al considerar que se trató de un homicidio agravado por alevosía y por promesa remuneratoria.

Según la acusación, Mapis habría encargado el crimen y Alves habría sido quien lo ejecutó. En esa línea, durante el juicio se analizaron las comunicaciones entre ambos, los movimientos registrados en los teléfonos atribuidos a Mapis y Alves y las búsquedas que aparecieron en uno de los dispositivos, entre otros elementos que la Fiscalía consideró relevantes para sostener su hipótesis.

Después fue el turno de los abogados de la familia Dessio. Santiago Irisarri realizó una extensa exposición en la que recorrió distintos aspectos de la investigación y de la prueba producida durante las audiencias. También respondió por anticipado a algunos de los planteos que finalmente serían utilizados por las defensas.

Fue uno de los momentos de mayor atención dentro de la sala. Irisarri desarrolló durante un largo tramo los argumentos de la querella y, hacia el final, se dirigió directamente a los integrantes del tribunal. Allí, visiblemente emocionado, miró a la familia de Verónica y pidió una resolución que haga justicia por el crimen.

La escena fue seguida en silencio por la mamá y los hermanos de Verónica, que durante toda la jornada permanecieron juntos, atravesados por el dolor después de casi seis años de espera. A continuación, Marcelo Botindari se concentró en el pedido de pena y también reclamó prisión perpetua para los dos acusados, además de solicitar que se revoque el arresto domiciliario que cumple Mapis.

Por su parte, Matías Pietra Sanz, abogado de Carolina Pérez, adhirió al pedido de prisión perpetua para Mapis y Alves.

QUÉ CUESTIONÓ LA DEFENSA

Luego llegó el turno de las defensas. Verónica Garganta, defensora oficial de Alves, cuestionó distintos elementos de la prueba y puso especialmente el foco en el video de una cámara de seguridad en el que, según la acusación, se observaría a su asistido. La abogada cuestionó el origen y la trazabilidad de esa filmación y planteó objeciones sobre su valor para vincular a Alves con el crimen.

Más tarde fue el turno de Gastón Nicocia, defensor de Ivana Mapis. Durante una hora realizó un repaso de los testimonios escuchados durante el juicio y cuestionó principalmente que no se haya podido demostrar, según su postura, que las identidades de “Ros”, “Rosana” o “Roxana” utilizadas en distintas comunicaciones correspondieran a Mapis.

También puso en duda que haya quedado acreditado el supuesto móvil vinculado con los celos y sostuvo que las circunstancias planteadas por la acusación no alcanzaban para demostrar la participación de su defendida en el crimen. En ese marco, pidió la absolución de Mapis y se opuso al pedido de revocación del arresto domiciliario.

Durante esa exposición, Alves comenzó a sentirse mal y pidió agua. La extensa jornada tuvo además intercambios entre las partes a partir de las réplicas y respuestas posteriores a las exposiciones.

LA ESPERA DE LA FAMILIA

Al terminar la audiencia, Natalia Dessio habló con EL DIA y resumió el estado de la familia después de una jornada que terminó siendo extensa. “Agotador”, definió. Sin embargo, aseguró que la familia mantiene intacto el pedido de una condena a perpetua y efectiva para los dos acusados.

“Acá la última palabra no la tienen los abogados, sino los jueces”, sostuvo Natalia, que aseguró que en el tribunal depositan toda su confianza. También remarcó que la familia entiende que las defensas “tienen que hacer su trabajo”, pero que considera que las pruebas incorporadas permiten responsabilizar a Mapis y Alves.

Ahora, después de casi seis años desde el asesinato de Verónica, la familia deberá atravesar una nueva espera. El tribunal fijó para el 11 de diciembre a las 13 la jornada en la que se conocerá el veredicto. “Esperamos cinco años y medio para llegar a este juicio, así que tendremos que esperar un poquito más”, dijo Natalia.

“Estamos cansados, sí es cierto, pero no nos vamos a relajar”, sostuvo. “Lo único que tiene que prevalecer es la justicia por Vero”.