VIDEO.- Así dos ladrones se robaron una moto estacionada en plena madrugada en La Plata

En medio del silencio de la noche y la ausencia de vigilancia, dos delincuentes se robaron una moto que estaba estacionada en el acceso de un edificio de 3 y 61, una zona cercana al centro de La Plata.

Los sujetos llegaron al inmueble a bordo de una bici y supieron aprovechar el momento de descanso y la ausencia de personas en la calle. La secuencia tuvo lugar ayer poco después de las 2 de la madrugada.

"Sin moros en la costa", se tomaron todo el tiempo del mundo y se movieron como peces en el agua. Sin preocupación alguna, cortaron el candado que protegía al rodado -chapa patente A281EFM- y se fueron pérdiéndose en la noche.

Esta mañana cuando este medio accedió a la información, las víctimas todavía no tenían novedades de la motocicleta y mucho menos de los autores del ilícito.