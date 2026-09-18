VIDEO | “El Rengo” entró a comprar facturas y terminó asaltando una panadería en Av. 60 de La Plata

La inseguridad en Los Hornos no da tregua y suma un nuevo capítulo tan insólito como dramático. En las últimas horas, una panadería ubicada en la avenida 60, entre 133 y 134, fue escenario de un robo.

Todo comenzó cuando un sujeto ingresó al establecimiento simulando ser un comprador habitual. Según se ve en el video, el implicado -un hombre fácilmente identificable en la zona debido a su marcada dificultad para caminar -se acercó al mostrador y consultó con absoluta normalidad: "¿Cuánto está la docena de facturas?".

El empleado, sin sospechar la trampa, le respondió amablemente que el valor era de $15.700. Esa fue la señal que esperaba el delincuente para sacarse la máscara. De inmediato, e interrumpiendo la respuesta, comenzó a gritar fuera de sí: "¡Dame la plata, dame la plata!", amedrentando al trabajador para apoderarse en contados segundos de la recaudación del día y darse a la fuga rengueando por las calles del barrio. La secuencia quedó completamente registrada por las cámaras de seguridad del comercio.

"¡Los Hornos dice basta!": el duro comunicado de las instituciones

Este nuevo hecho delictivo no representa un caso aislado, sino la confirmación de la pesadilla diaria que atraviesan los comerciantes y vecinos de la zona. En sintonía con la ola de robos, el Consejo de Instituciones de Los Hornos (CILHO) difundió un durísimo comunicado bajo el lema "¡LOS HORNOS DICE BASTA!", en el que denuncian que la localidad se ha convertido en una "zona de liberación perfecta para el delito".

Desde el CILHO advirtieron que la situación "desangra a la localidad" y revelaron datos escalofriantes sobre la frecuencia delictiva: "Llegamos a registrar hasta 5 robos en un mismo día y en el mismo lugar, concentrados trágicamente entre las 19:00 y las 23:00 horas".

Entre las principales falencias estructurales que hacen a la indefensión de los vecinos, la entidad remarcó la desproporción logística con la que se intenta patrullar el cuadrante:

Una sola comisaría para un gigante: La Seccional 3ra debe dar respuesta a un territorio de aproximadamente 940 km² —que combina un denso entramado urbano con una vasta zona semirrural— y a una población que supera los 120.000 habitantes.

El mapa del delito "irreal": Las instituciones advierten que las estadísticas oficiales reflejan una baja en los delitos solo porque la gente dejó de denunciar. "El vecino no hace las denuncias porque el delincuente sale antes de la comisaría y el sistema judicial no prioriza a la víctima", enfatizaron.

Mientras el video del asalto a la panadería de avenida 60 causa indignación entre los frentistas, la comunidad de Los Hornos reitera el pedido urgente a las autoridades provinciales para que se cree, al menos, una nueva comisaría que permita dividir la jurisdicción y devolverle la tranquilidad a los vecinos.