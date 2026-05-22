Una mujer y sus tres hijos salvaron sus vidas tras un vuelco en La Plata

Momentos de tensión se vivieron este viernes en el oeste de La Plata luego de que un automóvil volcara y terminara dentro de una zanja al costado de la Ruta Provincial 36, a la altura del kilómetro 68, en la localidad de Poblet, en la zona oeste de la ciudad de La Plata.

Según informaron fuentes vinculadas al hecho, el siniestro ocurrió tras una mala maniobra realizada por una joven madre de 23 años que viajaba junto a sus tres hijos menores de edad. Por causas que se investigan, la conductora perdió el control del vehículo, que terminó volcado sobre uno de sus laterales en una zanja paralela al camino.

A pesar de la violencia del impacto y de las impactantes imágenes que dejó el episodio, tanto la mujer como los niños lograron salir con vida y no sufrieron heridas de gravedad, en lo que muchos calificaron como un verdadero milagro.

Tras el accidente, vecinos y automovilistas que circulaban por la zona asistieron rápidamente a la familia hasta la llegada de los servicios de emergencia. Las autoridades trabajaron en el lugar para retirar el vehículo y determinar con precisión cómo se produjo el vuelco.

El hecho volvió a poner el foco sobre la peligrosidad de algunos tramos de la Ruta 36, especialmente en sectores rurales donde las banquinas y zanjas se encuentran muy próximas a la calzada.