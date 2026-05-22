Clasificados

Fúnebres

Mercados Online
TEMAS DE HOY:
Último momento
PUBLICIDAD
Policiales

Una mujer y sus tres hijos salvaron sus vidas tras un vuelco en La Plata

Por Redacción

Momentos de tensión se vivieron este viernes en el oeste de La Plata luego de que un automóvil volcara y terminara dentro de una zanja al costado de la Ruta Provincial 36, a la altura del kilómetro 68, en la localidad de Poblet, en la zona oeste de la ciudad de La Plata.

Según informaron fuentes vinculadas al hecho, el siniestro ocurrió tras una mala maniobra realizada por una joven madre de 23 años que viajaba junto a sus tres hijos menores de edad. Por causas que se investigan, la conductora perdió el control del vehículo, que terminó volcado sobre uno de sus laterales en una zanja paralela al camino.

A pesar de la violencia del impacto y de las impactantes imágenes que dejó el episodio, tanto la mujer como los niños lograron salir con vida y no sufrieron heridas de gravedad, en lo que muchos calificaron como un verdadero milagro.

Tras el accidente, vecinos y automovilistas que circulaban por la zona asistieron rápidamente a la familia hasta la llegada de los servicios de emergencia. Las autoridades trabajaron en el lugar para retirar el vehículo y determinar con precisión cómo se produjo el vuelco.

El hecho volvió a poner el foco sobre la peligrosidad de algunos tramos de la Ruta 36, especialmente en sectores rurales donde las banquinas y zanjas se encuentran muy próximas a la calzada.

Las noticias locales nunca fueron tan importantes
SUSCRIBITE a esta promo especial
Suscribirme
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD
Tags
PUBLICIDAD

Registrate gratis para seguir leyendo

Ya leíste varias notas de El Día. Creá tu cuenta gratuita y seguí accediendo al contenido del diario.

Registrarme

¿Ya tenés cuenta? Ingresar

Has alcanzado el límite de notas gratuitas

Suscribite a uno de nuestros planes digitales y seguí disfrutando todo el contenido de El Día sin restricciones.

Básico Promocional mensual

$570/ mes

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Suscribirme

Full Promocional mensual

$740/ mes

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Acceso a la versión PDF

Beneficios Club El Día

Suscribirme

ESTA NOTA ES EXCLUSIVA PARA SUSCRIPTORES

Para disfrutar este artículo, análisis y más, por favor, suscríbase a uno de nuestros planes digitales

¿Ya tiene suscripción? Ingresar

Básico Promocional mensual

$570/ mes

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Suscribirme

Full Promocional mensual

$740/ mes

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Acceso a la versión PDF

Beneficios Club El Día

Suscribirme
PUBLICIDAD

¿Querés recibir notificaciones de alertas?