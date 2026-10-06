Advertencia provincial por los paros docentes y posibles descuentos

En un escenario de tensión con los gremios docentes, que siguen a la espera de una mejora salarial y que la semana pasada concretaron un paro de 24 horas por la violencia en las escuelas, el ministro de Gobierno de la provincia de Buenos Aires, Carlos Bianco, se refirió ayer a las protestas impulsadas por los maestros.

En ese sentido, el funcionario diferenció entre las medidas convocadas por sindicatos con representación legal y aquellas impulsadas por agrupaciones disidentes.

“Hay (reclamos) de dos tipos; algunos que los lleva adelante el conjunto de los gremios validados legalmente y después hay de pequeñas agrupaciones que también llaman a paros que no se corresponden, porque no tienen validación legal”, explicó Bianco durante la habitual conferencia de los lunes en la sede de la Gobernación. La advertencia pareció ir dirigida a organizaciones como la Asociación de Maestros bonaerense y la lista Multicolor del Sindicato Unificado de Trabajadores de la Educación de Buenos Aires (Suteba), sector opositor a la conducción provincial del sindicato.

Luego, el ministro fue consultado por el posible descuento salarial por los días no trabajados a quienes adhieran a esas medidas. En ese sentido, el funcionario aclaró que esa “es una definición que lleva adelante la Dirección General de Cultura y Educación”.

La frase sonó como una alerta en el contexto de conflictividad que atraviesan las escuelas bonaerenses. El jueves pasado, el Frente de Unidad Docente Bonaerense (FUDB), que integran Suteba, la Unión de Docentes de la provincia de Buenos Aires (Udocba), la Federación de Educadores Bonaerenses (FEB) y la Asociación del Magisterio de Enseñanza Técnica de Buenos Aires (AMET), realizó una huelga de 24 horas para reclamar acciones frente a los crecientes hechos de violencia que afectan a los docentes en las aulas.

La medida de fuerza se superpuso además con la demanda de mejoras salariales que vienen sosteniendo los gremios en medio de la paritaria provincial. En la última reunión, que tuvo lugar a fines de septiembre, el frente sindical docente pidió por la “urgente” continuidad de las negociaciones.

En lo estrictamente salarial, exigieron una suba “para el colectivo de docentes en actividad y jubilados que posibilite recuperar el poder adquisitivo erosionado por la política económica nacional y que permita resolver el endeudamiento que afecta a la mayoría por los aumentos exponenciales de servicios, transporte, alquileres y alimentos, entre otros”.

A LA ESPERA DE UN AUMENTO

Como en su momento informó EL DIA, en aquel encuentro del mes pasado la administración bonaerense no formalizó una propuesta de aumento ni dio pistas respecto de cómo será la oferta ni si se aplicará en tramos.

Por su parte, los gremios reclamaron que haya subas en octubre y noviembre y que el porcentaje de este mes sea más alto que el del que viene para compensar la falta de incremento en septiembre. Sin embargo, en la última mesa de negociación no se habló de porcentajes, más allá de la pretensión sindical de que el aumento bimestral sea de dos dígitos.

Tampoco se le puso fecha al reinicio de la negociación, aunque se espera que la administración de Axel Kicillof presente una cifra formal en los próximos días.

El último acuerdo alcanzado entre los maestros y la Provincia estableció una mejora total del 7%, dividida en un 5% para julio y un 2% para agosto, calculados sobre los salarios de junio.

CRÍTICAS A MILEI

La discusión salarial coincide con un escenario económico complejo, según advirtió Bianco ayer al repasar los últimos indicadores económicos y sociales. En este punto, hizo hincapié en la caída de sectores como la industria que, subrayó, “acumula una pérdida de 86.500 empleos” y la construcción, que perdió “otros 44.600 desde diciembre de 2023”.

“Todos los indicadores son malos. Esto confirma que se consolida ya la situación de recesión en la economía argentina. Para el presidente Milei está todo bien, no hay ningún problema y cree que la culpa la tienen los que les va mal”, disparó el titular de la cartera de Gobierno bonaerense.