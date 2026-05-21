Cada vez menos efectivo: las operaciones digitales ya duplican al dinero físico

El uso del dinero en efectivo sigue perdiendo terreno en la Argentina. Actualmente, por cada peso que circula en formato físico, se procesan $2,35 a través de medios digitales, según surge del último informe elaborado por COELSA, la empresa encargada de procesar gran parte de los pagos electrónicos del país.

El relevamiento refleja un avance sostenido de las billeteras virtuales, que ya concentran buena parte de las operaciones comerciales. De acuerdo con los datos difundidos, en el país existen más de 339 millones de cuentas digitales activas. Solo durante el primer cuatrimestre de 2026 se sumaron 17,8 millones de nuevas cuentas, de las cuales 2,8 millones corresponden a cuentas en dólares. Esto representa un crecimiento superior al 6% respecto de fines del año pasado.

Los pagos mediante código QR aparecen como el principal motor de esta transformación. Entre enero y abril, COELSA procesó 931 millones de transacciones por esta vía, una cifra que implica un incremento del 70% en comparación con el mismo período de 2025. Además, el ticket promedio alcanzó en abril los $24.346, un dato que evidencia que esta modalidad ya no se utiliza únicamente para pequeños gastos, sino también para operaciones de mayor volumen.

Desde la compañía remarcaron que el QR ya forma parte de la rutina cotidiana de millones de personas. “Gracias a la interoperabilidad y a una infraestructura cada vez más integrada, el crecimiento sostenido de usuarios, comercios y rubros confirma que el QR ya es un hábito instalado”, señalaron desde el reporte, al destacar además el impulso generado por eventos como el inicio de clases, las vacaciones y Semana Santa.

El informe también muestra una fuerte participación de los jóvenes en esta transformación digital. Según COELSA, siete de cada diez nuevas cuentas fueron abiertas por personas pertenecientes a la generación Z y millennials, dos grupos que lideran la adopción de herramientas financieras digitales.

A la par, las transferencias inmediatas continúan ganando protagonismo. Durante el primer cuatrimestre del año crecieron más de un 15% respecto al mismo período de 2025. En promedio, cada argentino realiza 16 transferencias mensuales, con acreditaciones que se concretan en apenas 198 milisegundos.

La digitalización también avanza dentro del ámbito empresarial. En ese escenario, el cheque electrónico o E-CHEQ se consolidó como una herramienta cada vez más utilizada. En los primeros cuatro meses de 2026 se emitieron 11,9 millones de cheques digitales, con un promedio de 2,9 millones por mes. Actualmente, el 61% de los cheques presentados al cobro ya son electrónicos y más de 143 mil empresas operan bajo esta modalidad.

El informe detalla además que el 79% de los E-CHEQ son emitidos por personas jurídicas, mientras que el 21% restante corresponde a personas físicas, un dato que muestra la expansión del instrumento en distintos sectores de la economía.

“El crecimiento de los medios de pago digitales refleja una transformación profunda en los hábitos de uso y en la forma en que las personas y empresas interactúan con el sistema financiero”, sostuvo Atilio Velaz, CEO de COELSA, quien destacó el rol de la tecnología, la seguridad y la interoperabilidad para consolidar una economía digital más conectada.