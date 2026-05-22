Clasificados

Fúnebres

Mercados Online
TEMAS DE HOY:
Último momento
PUBLICIDAD
Llamaron a licitación por 316 millones de pesos

Construirán una nueva sala en el Cine Select del Pasaje

Por Redacción

La Municipalidad construirá una nueva sala en el Cine Select del Pasaje Dardo Rocha. Así lo ratificaron ayer funcionarios de la Comuna, al anunciar la apertura de sobres para la obra, estimada en 316.390.704 pesos.

Según indicaron oficialmente, en total, seis empresas presentaron sus propuestas para llevar adelante la obra. Tras la apertura de sobres, las ofertas serán analizadas para corroborar que cumplan con la documentación y las condiciones establecidas en el pliego. Una vez concluida esa instancia, se prevé adjudicar los trabajos e iniciar la obra hacia mediados de junio.

El nuevo espacio, impulsado por la Municipalidad, será construido en la actual Sala Polivalente y la intervención tendrá un plazo estimado de ejecución de 90 días corridos.

Las tareas previstas incluyen demoliciones y adecuaciones estructurales, la construcción de nuevos sectores internos, la incorporación de revestimientos, pisos técnicos y terminaciones y la renovación de accesos, circulaciones y salidas de emergencia.

Las noticias locales nunca fueron tan importantes
SUSCRIBITE a esta promo especial
Suscribirme
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD

Registrate gratis para seguir leyendo

Ya leíste varias notas de El Día. Creá tu cuenta gratuita y seguí accediendo al contenido del diario.

Registrarme

¿Ya tenés cuenta? Ingresar

Has alcanzado el límite de notas gratuitas

Suscribite a uno de nuestros planes digitales y seguí disfrutando todo el contenido de El Día sin restricciones.

Básico Promocional mensual

$570/ mes

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Suscribirme

Full Promocional mensual

$740/ mes

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Acceso a la versión PDF

Beneficios Club El Día

Suscribirme

ESTA NOTA ES EXCLUSIVA PARA SUSCRIPTORES

Para disfrutar este artículo, análisis y más, por favor, suscríbase a uno de nuestros planes digitales

¿Ya tiene suscripción? Ingresar

Básico Promocional mensual

$570/ mes

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Suscribirme

Full Promocional mensual

$740/ mes

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Acceso a la versión PDF

Beneficios Club El Día

Suscribirme
PUBLICIDAD

¿Querés recibir notificaciones de alertas?