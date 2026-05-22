Construirán una nueva sala en el Cine Select del Pasaje

La Municipalidad construirá una nueva sala en el Cine Select del Pasaje Dardo Rocha. Así lo ratificaron ayer funcionarios de la Comuna, al anunciar la apertura de sobres para la obra, estimada en 316.390.704 pesos.

Según indicaron oficialmente, en total, seis empresas presentaron sus propuestas para llevar adelante la obra. Tras la apertura de sobres, las ofertas serán analizadas para corroborar que cumplan con la documentación y las condiciones establecidas en el pliego. Una vez concluida esa instancia, se prevé adjudicar los trabajos e iniciar la obra hacia mediados de junio.

El nuevo espacio, impulsado por la Municipalidad, será construido en la actual Sala Polivalente y la intervención tendrá un plazo estimado de ejecución de 90 días corridos.

Las tareas previstas incluyen demoliciones y adecuaciones estructurales, la construcción de nuevos sectores internos, la incorporación de revestimientos, pisos técnicos y terminaciones y la renovación de accesos, circulaciones y salidas de emergencia.