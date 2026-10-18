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Movilización a san José 1111

Cristina salió al balcón y pidieron que pueda ser candidata el año próximo

La ex presidenta salió a saludar a los manifestantes K / X

Por Redacción

En el marco de las celebraciones divididas del peronismo por el Día de La Lealtad, uno de los epicentros estuvo en San José al 1111, en el barrio porteño de Constitución, donde Cristina Kirchner cumple su condena bajo prisión domiciliaria.

La Cámpora y distintos sectores del kirchnerismo convocaron a movilizarse hasta la casa de su principal referente política y esa actividad estuvo precedida por un documento que difundió el PJ nacional en respaldo la ex presidenta. El texto comparó la situación de Juan Domingo Perón cuando resultó detenido y la actual de Cristina Kirchner. “No es Justicia, es proscripción”, indicó.

Cerca de las 16, mientras los jóvenes de La Cámpora saltaban y hacían pogo al ritmo de “Cristina es la conducción”, la ex presidenta salió al balcón, tal como estaba previsto. Desde allí saludó a una multitud que respondió con gritos y aplausos.

En un documento difundido antes de la movilización, La Cámpora vinculó la conmemoración del 17 de octubre con su reclamo por la situación judicial de Cristina Kirchner y reivindicó su liderazgo dentro del movimiento.

La organización utilizó la consigna “De San José a la Rosada, la Patria liberada” para expresar su objetivo político de que la ex presidenta vuelva a ocupar un lugar central en la conducción nacional.

Para ello, el kirchnerismo aguarda un pronunciamiento del Comité de Derechos Humanos de la ONU ante el reclamo presentado por los abogados de la ex presidente que, como se sabe, está inhabilitada de por vida para ejercer cargos públicos.

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