Demoraron a Máximo K y le secuestraron el auto

El diputado de Unión por la Patria, Máximo Kirchner, fue demorado ayer en el puesto limítrofe de Justo Daract, en la provincia de San Luis, luego de que se detectara que la camioneta en la que viajaba tenía un pedido de secuestro por la causa Hotesur, por lo que el vehículo le fue retenido.

El hecho ocurrió cuando el líder de La Cámpora viajaba a San Juan, donde hoy se reunirá con referentes del peronismo y militantes.

Tras el episodio, el hijo de la expresidenta, Cristina Kirchner emitió un comunicado en el que advirtió: “Mientras rematan el país, la policía, la justicia y andá a saber quiénes más, siguen intentando disciplinarnos” y subrayó: “No es la primera vez que lo intentan, no va a ser la última, no se cansan, nosotros tampoco. Mañana (por hoy) nos vemos en San Juan”.

En el texto explicó que, “como cada vez que recorro el país, me subí al auto modelo 2007 que uso habitualmente para ir a San Juan a una serie de actividades con compañeras y compañeros. Todos estos años circulé en este auto sin ningún problema en la Ciudad de Buenos Aires y autopistas bonaerenses. Recientemente lo hice cuando fuimos a La Rioja y a Mar del Plata”.

Luego detalló que “en un control de ruta en el ingreso a San Luis” lo demoraron porque la camioneta “tenía un supuesto pedido de captura del juez Ercolini de Comodoro Py”.

Agregó que también le hicieron “control de alcoholemia, lo que celebro y que, por supuesto, dio negativo” y concluyó: “Como siempre hice, esperé a disposición de la policía provincial y de la Justicia para que aclaren el entuerto. Después de casi dos horas de estar demorado en la ruta, junto a las personas que me acompañaban, nos avisaron que podíamos seguir viaje”.