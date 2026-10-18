Docentes Cuánto cobrarán con el nuevo aumento salarial

Los docentes bonaerenses tendrán una actualización salarial del 6% distribuida entre octubre y noviembre, según la propuesta presentada por el gobierno de Axel Kicillof, que ya recibió el respaldo de cuatro de los cinco sindicatos que integran el Frente de Unidad Docente Bonaerense (FUDB). Con los nuevos valores, un maestro de grado sin antigüedad cobrará $945.980 de bolsillo en octubre y $973.522 en noviembre, mientras que un profesor con 20 módulos llegará a percibir $1.269.185 el próximo mes.

La oferta contempla dos incrementos del 3%, uno correspondiente a octubre y otro a noviembre, calculados sobre los salarios de septiembre de 2026. Por lo tanto, los porcentajes no son acumulativos entre sí. El esquema también alcanzará a los docentes jubilados y establece la reapertura de las negociaciones paritarias en diciembre.

Aunque la mayoría de los sindicatos docentes ya dio su conformidad, la negociación todavía presenta un frente de conflicto. La Federación de Educadores Bonaerenses (FEB) postergó su definición hasta el martes, cuando se reunirá su congreso, en medio de cuestionamientos internos a la propuesta.

Los nuevos salarios docentes

La actualización salarial modifica los ingresos de los distintos cargos del sistema educativo provincial. Los montos varían según la función, la carga horaria y la antigüedad de cada trabajador.

En el caso de los preceptores, el salario de bolsillo será de $818.840,82 en octubre para quienes no tienen antigüedad y de $912.472,83 para aquellos con diez años de servicio. En noviembre, esos valores aumentarán a $842.670,89 y $939.044,83, respectivamente.

Para los maestros de grado, el sueldo de bolsillo sin antigüedad llegará a $945.980,29 en octubre y a $973.521,59 en noviembre. Quienes tengan diez años de antigüedad percibirán $1.049.132,18 en octubre y $1.079.689,60 en noviembre.

En el caso de los maestros de grado con quinta hora, los ingresos serán de $1.177.830,01 en octubre y $1.212.124,34 en noviembre para quienes no tienen antigüedad. Con diez años de servicio, los salarios alcanzarán $1.306.869,77 y $1.344.934,25, respectivamente.

Los profesores con 20 módulos cobrarán $1.233.265,25 de bolsillo en octubre y $1.269.184,95 en noviembre, sin antigüedad. Para aquellos con diez años de servicio, las remuneraciones pasarán de $1.421.540,63 a $1.462.944,18 entre ambos meses.

Por último, los docentes con jornada completa tendrán un salario de bolsillo de $1.891.960,57 en octubre y de $1.947.043,17 en noviembre, sin antigüedad. En tanto, quienes acumulen diez años de servicio percibirán $2.098.264,36 en octubre y $2.159.379,20 en noviembre.

De esta manera, un maestro de grado sin antigüedad continuará por debajo del millón de pesos de bolsillo en noviembre, mientras que los profesores con 20 módulos superarán los $1,2 millones y los docentes con jornada completa se acercarán a los $2 millones, aun sin adicionales por antigüedad.

La FEB mantiene sus reparos

Más allá de la actualización de los haberes, la discusión paritaria continúa abierta por las diferencias que existen entre las organizaciones sindicales.

SUTEBA, AMET, SADOP y UDOCBA dieron su aval a la propuesta del Ejecutivo bonaerense, mientras que la FEB decidió esperar hasta el martes para adoptar una posición definitiva.

Desde este último sindicato reconocieron que la oferta encuentra resistencias entre sus representantes. “Viene peleado en la provincia. Hay mucho rechazo a la propuesta”, señalaron fuentes gremiales, que aclararon que la entidad todavía no tomó una decisión institucional.

La definición del congreso de la FEB será, por lo tanto, el próximo capítulo de una negociación que ya consiguió el respaldo de la mayoría de las organizaciones docentes, pero que todavía no logró una aceptación unánime.

El ofrecimiento fue presentado durante la reunión paritaria del viernes, en un contexto de reclamos salariales y discusiones sobre la evolución del poder adquisitivo de los trabajadores de la educación.

La Provincia también propuso volver a convocar a los sindicatos en diciembre de 2026 para evaluar la situación de los ingresos y discutir eventuales nuevas actualizaciones.

Menos tareas administrativas y cambios en las licencias

Además del incremento salarial, la propuesta oficial incorpora medidas destinadas a reducir las tareas administrativas que realizan los docentes, un reclamo sostenido por las organizaciones sindicales.

Entre los cambios previstos se encuentra la posibilidad de reemplazar los boletines tradicionales en papel por los informes generados mediante el Boletín Digital en las escuelas primarias y secundarias.

También se contempla que los establecimientos de nivel inicial y primario puedan utilizar una aplicación para registrar la asistencia diaria y elaborar planillas consolidadas, evitando la duplicación de registros en papel.

El Ejecutivo provincial planteó, además, continuar con las modificaciones del Régimen Académico del nivel secundario y avanzar en la consolidación del Convenio Colectivo de Trabajo Docente.

Otro punto incluido en la negociación es la modificación del acuerdo paritario sobre licencias parentales de junio de 2023, con el objetivo de incorporar una licencia por vinculación previa al otorgamiento de la guarda con fines de adopción.

Los estatales también dieron su conformidad

En paralelo a la negociación docente, el Gobierno bonaerense consiguió el respaldo de UPCN y de los sindicatos agrupados en Fegeppba para aplicar el mismo esquema de incrementos: un 3% en octubre y otro 3% en noviembre, ambos sobre los salarios de septiembre.

Desde Fegeppba estimaron que, con esta actualización, los aumentos otorgados durante 2026 alcanzarán un acumulado del 26%, aunque señalaron que el resultado final estará sujeto al impacto de las recategorizaciones previstas en acuerdos anteriores.

La federación también insistió en la necesidad de avanzar con el pase a planta permanente de los trabajadores que se encuentran en situaciones de precariedad laboral.

Por su parte, el secretario gremial de UPCN, Juan Pablo Martín Oyarzábal, calificó la oferta como un “ofrecimiento mejorable” que no resuelve los reclamos de fondo, aunque reconoció que constituye un avance frente a las dificultades financieras que atraviesa la Provincia.

Con el respaldo de los sindicatos estatales y de la mayoría de las organizaciones docentes, el Gobierno bonaerense consiguió avanzar en la negociación salarial del bimestre. Sin embargo, la decisión pendiente de la FEB mantiene abierto un foco de tensión, mientras los trabajadores de la educación aguardan la reapertura de las paritarias prevista para diciembre.