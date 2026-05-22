El Gobierno se reunió con la Conferencia Episcopal Argentina

En la previa al Tedeum del 25 de mayo, el Gobierno nacional mantuvo un encuentro con autoridades de la Conferencia Episcopal Argentina (CEA).



En representación del Poder Ejecutivo estuvieron presentes la ministra de Capital Humano, Sandra Pettovello, el canciller Pablo Quirno y el secretario de Culto, Agustín Caulo. Asimismo, la delegación religiosa estuvo integrada por el titular de la CEA, monseñor Marcelo Colombo, monseñor Raúl Pizarro, y el arzobispo de Buenos Aires, monseñor Jorge García Cuerva.

El intercambio tuvo lugar el pasado jueves por la tarde en el Palacio San Martín y tuvo como eje la agenda social, uno de los temas que abordará García Cuerva durante la oración que dará el próximo feriado patrio en la Catedral Metropolitana de Buenos Aires.



Según supo la Agencia Noticias Argentinas, darán asistencia el presidente Javier Milei, que se presentará en compañía de sus ministros y secretarios, pero también el jefe de Gobierno porteño, Jorge Macri. __IP__



Al término, los representantes de la administración libertaria se trasladarán a las puertas del Cabildo de Mayo para entonar el himno que interpretará la Fanfarria Militar "Alto Perú". Luego regresarán a pie a Casa Rosada para la reunión de Gabinete que encabezará el mandatario.



Lo cierto es que en Balcarce 50 hay expectativas por el tono de la oración del lunes que estilan ser críticas. Es que la administración atraviesa momentos complejos a raíz de la feroz interna en redes y la situación judicial del jefe de Gabinete, Manuel Adorni, investigado por presunto enriquecimiento ilícito.



El encuentro tuvo lugar ayer por la tarde en el Palacio San Martín y tuvo como eje la agenda social, uno de los temas que abordará García Cuerva durante la celebración que encabezará el próximo lunes en la Catedral Metropolitana, donde se espera la presencia del presidente Javier Milei.

En el Gobierno hay expectativas por el tono de la oración del lunes, que suelen ser críticas, en momentos en que la administración atraviesa una interna feroz en redes y la situación judicial del jefe de Gabinete, Manuel Adorni, investigado por presunto enriquecimiento ilícito.