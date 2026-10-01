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FUERTES CRUCES ENTRE LIBERTARIOS Y OPOSITORES EN LA COMISIÓN POR MALVINAS

Gritos, forcejeos e insultos en Diputados

Bregman fue ataca por legisladores oficialistas y Grabois intervino para defenderla en un episodio que terminó en escándalo
Juan Grabois y Gerardo Huesen casi se van a las manos en pleno debate

Por Redacción

Un verdadero escándalo se desató ayer en el plenario de comisiones de Diputados que debía tratar el denominado proyecto de Defensa de la Soberanía Nacional que impulsa el gobierno de Javier Milei. A tal punto que el encuentro terminó antes de lo previsto, en medio de gritos, forcejeos e insultos entre legisladores oficialistas y opositores.

La tensión tuvo como telón de fondo el fallo de la Corte Suprema de Justicia que elimina los límites a la venta de tierras a extranjeros.

El momento más álgido ocurrió cuando la diputada de Izquierda, Myriam Bregman, alzaba la voz contra la iniciativa oficialista, mientras era increpada por el libertario Jairo Guzmán. En ese momento, Juan Grabois, de Unión por la Patria (UP), se levantó para defender a Bregman, caminó hasta donde estaba Guzmán y lo encaró. El episodio, que se viralizó en redes sociales, incluyó forcejeos e insultos.

Grabois también fue blanco de los agravios que le dedicó el tucumano Gerardo Huesen. Varios legisladores debieron interponerse para evitar que el enfrentamiento pasara a mayores.

En medio del revuelo, el presidente de la Comisión de Defensa, Carlos Zapata, llamó al orden. Sin embargo, Grabois retomó sus críticas contra los libertarios. “¡Tienen la Corte comprada!”, acusó.

Tras esa reacción, Zapata amenazó con levantar el encuentro. Entonces, el jefe del bloque UP, Germán Martínez pidió la palabra para intentar encauzar la discusión.

Superado el escándalo, Bregman pudo retomar su exposición, mientras Grabois recurrió a sus redes para volver a disparar contra el oficialismo: “Estos hijos de puta infames admiradores de Thatcher entregan la patria, te quieren vender que defienden la soberanía y prepotean a cualquiera que se oponga a la mierda que están haciendo. Lo intolerable no hay que tolerarlo”, sentenció.

Por la misma vía el Presidente compartió un video con los cruces: “Esto es lo que enfrentamos a diario al tiempo que tiran piedras de tinta los imbéciles de las formas…”, escribió.

Grabois le retrucó: “Vos sos el jefe de una banda de chorros, garcas y entregadores que además son cagones que prepotean con el caballo del comisario (...). Cuando te toque ir al banquillo de los traidores espero que no alegues insania, enfermito lobotomizado”.

Luego, cuando le tocó tomar la palabra en el debate, Grabois volvió a calificar a Milei como admirador de Margaret Thatcher. En ese momento, la libertaria Juliana Santillán lo interrumpió diciéndole que no podía leer su discurso, lo que derivó en otro escándalo. “No estoy leyendo, tontita”, le respondió Grabois, y redobló: “No voy a pedir disculpas”.

El episodio terminó con Zapata apagándole el micrófono y dando por finalizada la reunión, pese al pedido de algunos diputados y la efusiva protesta de Grabois.

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