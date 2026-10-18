Kicillof y otra señal para 2027: “Cuenten conmigo”

Axel Kicillof volvió a dejar un mensaje respecto de sus ambiciones presidenciales. Fue durante un acto por el Día de la Lealtad peronista en La Matanza, donde insistió en la idea de seguir recorriendo el país para construir una alternativa electoral.

“Cuenten conmigo para poner el cuerpo, para recorrer el país. Cuenten conmigo para asumir las responsabilidades que tocan en esta hora”, afirmó desde González Catán en el partido de La Matanza.

La actividad había sido convocada por el propio Gobernador en su carácter de presidente del PJ bonaerense. Pero como reflejo de las diferencias internas que existen en el peronismo, ni La Cámpora ni el massismo estuvieron presentes. Si aparecieron algunos intendentes que se muestran equidistantes entre los dos extremos como Federico Otermín (Lomas de Zamora) y Mariel Fernández (Moreno). El resto de la concurrencia respondió al Movimiento Derecho al Futuro.

El mandatario provincial dejó un mensaje de apoyo a Cristina Kirchner. Sostuvo que la ex presidenta está “injustamente presa por defender nuestras banderas”. Pero enseguida planteó que el movimiento peronista debe construir una alternativa electoral que permita modificar el rumbo económico del país.

Durante su discurso, Kicillof definió al Gobierno nacional como “la expresión más payasesca de la derecha internacional” y cuestionó sus políticas económicas y su orientación en materia de relaciones exteriores.

“Sin justicia social no hay libertad verdadera: hay privilegios, hay explotación y desigualdad. Eso no es libertad”, afirmó el gobernador, en una defensa de una de las principales banderas históricas del peronismo.

En esa línea, aludió a la próxima visita del papa León XIV y, en referencia a las posiciones del Presidente sobre la justicia social, lanzó: “Cuando venga el Papa León, que esperamos que se recupere, que alguien se anime a decirle que la justicia social es un robo. La justicia social es justicia y es para todos”.

La actividad fue organizada por el PJ bonaerense en el Polideportivo Juan Domingo Perón y contó con las intervenciones de la vicegobernadora Verónica Magario y del intendente local, Fernando Espinoza. También participaron intendentes, ministros provinciales y dirigentes sindicales y políticos.

Kicillof planteó luego que el PJ debe actualizar su doctrina sin abandonar sus principios históricos. “Es la obligación del peronismo estar a la altura de los tiempos”, expresó.

Y al final insistió en la necesidad de ofrecer una alternativa electoral de cara a 2027. “Tenemos la obligación de crear esa alternativa que permita crear un camino hacia el futuro. Tenemos que hacer el esfuerzo de buscar a todos y hablar con todos”, planteó.