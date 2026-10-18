Educación

Clasificados

Fúnebres

Mercados Online
TEMAS DE HOY:
Último momento
PUBLICIDAD
Acto por el día de la lealtad en la matanza

Kicillof y otra señal para 2027: “Cuenten conmigo”

Insistió en construir una alternativa para competir contra Milei. En un gesto a Cristina Kirchner, dijo que “está injustamente presa”
Kicillof durante el acto en la matanza junto a Magario y espinoza / X

Por Redacción

Axel Kicillof volvió a dejar un mensaje respecto de sus ambiciones presidenciales. Fue durante un acto por el Día de la Lealtad peronista en La Matanza, donde insistió en la idea de seguir recorriendo el país para construir una alternativa electoral.

“Cuenten conmigo para poner el cuerpo, para recorrer el país. Cuenten conmigo para asumir las responsabilidades que tocan en esta hora”, afirmó desde González Catán en el partido de La Matanza.

La actividad había sido convocada por el propio Gobernador en su carácter de presidente del PJ bonaerense. Pero como reflejo de las diferencias internas que existen en el peronismo, ni La Cámpora ni el massismo estuvieron presentes. Si aparecieron algunos intendentes que se muestran equidistantes entre los dos extremos como Federico Otermín (Lomas de Zamora) y Mariel Fernández (Moreno). El resto de la concurrencia respondió al Movimiento Derecho al Futuro.

El mandatario provincial dejó un mensaje de apoyo a Cristina Kirchner. Sostuvo que la ex presidenta está “injustamente presa por defender nuestras banderas”. Pero enseguida planteó que el movimiento peronista debe construir una alternativa electoral que permita modificar el rumbo económico del país.

Durante su discurso, Kicillof definió al Gobierno nacional como “la expresión más payasesca de la derecha internacional” y cuestionó sus políticas económicas y su orientación en materia de relaciones exteriores.

“Sin justicia social no hay libertad verdadera: hay privilegios, hay explotación y desigualdad. Eso no es libertad”, afirmó el gobernador, en una defensa de una de las principales banderas históricas del peronismo.

En esa línea, aludió a la próxima visita del papa León XIV y, en referencia a las posiciones del Presidente sobre la justicia social, lanzó: “Cuando venga el Papa León, que esperamos que se recupere, que alguien se anime a decirle que la justicia social es un robo. La justicia social es justicia y es para todos”.

La actividad fue organizada por el PJ bonaerense en el Polideportivo Juan Domingo Perón y contó con las intervenciones de la vicegobernadora Verónica Magario y del intendente local, Fernando Espinoza. También participaron intendentes, ministros provinciales y dirigentes sindicales y políticos.

Kicillof planteó luego que el PJ debe actualizar su doctrina sin abandonar sus principios históricos. “Es la obligación del peronismo estar a la altura de los tiempos”, expresó.

Y al final insistió en la necesidad de ofrecer una alternativa electoral de cara a 2027. “Tenemos la obligación de crear esa alternativa que permita crear un camino hacia el futuro. Tenemos que hacer el esfuerzo de buscar a todos y hablar con todos”, planteó.

Las noticias locales nunca fueron tan importantes
SUSCRIBITE a esta promo especial
Suscribirme
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD

Registrate gratis para seguir leyendo

Ya leíste varias notas de El Día. Creá tu cuenta gratuita y seguí accediendo al contenido del diario.

Registrarme

¿Ya tenés cuenta? Ingresar

Has alcanzado el límite de notas gratuitas

Suscribite a uno de nuestros planes digitales y seguí disfrutando todo el contenido de El Día sin restricciones.

Básico Promocional mensual

$570/ mes

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Suscribirme

Full Promocional mensual

$740/ mes

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Acceso a la versión PDF

Beneficios Club El Día

Suscribirme

ESTA NOTA ES EXCLUSIVA PARA SUSCRIPTORES

Para disfrutar este artículo, análisis y más, por favor, suscríbase a uno de nuestros planes digitales

¿Ya tiene suscripción? Ingresar

Básico Promocional mensual

$570/ mes

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Suscribirme

Full Promocional mensual

$740/ mes

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Acceso a la versión PDF

Beneficios Club El Día

Suscribirme
PUBLICIDAD

¿Querés recibir notificaciones de alertas?