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PLANTEO ANTE EL EJECUTIVO Y LA LEGISLATURA

La Corte reclamó la creación de 66 juzgados: 14 son para La Plata

El alto tribunal dictó una resolución en la que además pidió que se aceleren los trámites para cubrir 25 vacantes
La Corte pidió al Ejecutivo y a la Legislatura la creación de juzgados / X

Por Redacción

Tras el pedido de autarquía presupuestaria para poder proyectar su propio presupuesto y definir la política salarial de la Justicia, la Suprema Corte volvió a apretar el acelerador para reclamar la creación de 66 órganos judiciales en distintos fueros y la designación de magistrados en diversos tribunales.

El pronunciamiento se produjo a través de una resolución en la que reclamó por ambas medidas tanto al Poder Ejecutivo como a la Legislatura. El pedido de la Corte involucra, entre otros, al Departamento Judicial La Plata para el que se requieren crear 14 organismos.

Respecto a la creación de juzgados, tribunales y cámaras, el Tribunal enfatizó la necesidad de garantizar la infraestructura edilicia, la partida presupuestaria y la asignación de cargos indispensables para su efectiva puesta en marcha

En detalle, se pide la constitución en el Fuero Penal de un Juzgado de Garantías, otros dos en la sede Cañuelas, dos Juzgados en lo Correccional, dos Tribunales en lo Criminal y un Juzgado de Ejecución. Además, también para el Departamento Judicial La Plata, la Corte pidió crear 3 Juzgados de Familia, 2 en lo Contencioso Administrativo y 2 Tribunales de Trabajo.

El planteo de la Suprema Corte incluye la creación de 23 organismos para el Fuero Penal. Los mencionados para La Plata más una sala para la Cámara Penal en La Matanza y otra en Quilmes y juzgados de Garantías en Junín, Lomas de Zamora, Ezeiza, General Rodríguez, Quilmes, Florencio Varela, Pilar, Malvinas Argentinas y San Pedro. También, un juzgado en lo Correccional en Junín, un Tribunal en lo Criminal también en Junín y un Juzgado de Ejecución en La Matanza y otro en Quilmes.

En el caso del Fuero Civil y Comercial se propicia crear una sala en la Cámara Civil de San Isidro, un juzgado Civil y Comercial en La Matanza y dos Juzgados en lo Civil y Comercial en Malvinas Argentinas.

Respecto del Fuero de Familia, además de los mencionados para La Plata, la Corte pretende que se conformen juzgados en Coronel Rosales, Ezeiza, Chivilcoy, Merlo (2), Moreno-General Rodríguez (5), Pergamino, Quilmes, Florencio Varela, Pilar, San Pedro, Zárate-Campana (2) y Escobar (3).

En el caso del Fuero Contencioso-Administrativo, se prevé la conformación de los dos juzgados mencionados para La Plata, uno para La Matanza y el restante para Quilmes.

Finalmente, respecto del Fuero Laboral, la Corte quiere crear Tribunales del Trabajo en La Plata (2), Lomas de Zamora, Ezeiza (2), Moreno-General Rodríguez (2), Quilmes, Florencio Varela, Pilar, San Martín y San Nicolás.

DESIGNACIONES

Por otra parte, la resolución de la Corte pide al Ejecutivo que se aceleren los trámites para la designación de 25 jueces en distintos Departamentos Judiciales.

Así, enumera a los Juzgados de Garantías en Avellaneda-Lanús, Mercedes y San Martín sede Malvinas Argentinas; Juzgados en lo Correccional de Moreno-General Rodríguez y Pergamino; Tribunal en lo Criminal y el Juzgado de Ejecución Penal de Moreno-General Rodríguez.

Lo propio respecto a la Sala II de la Cámara de Apelación y Garantías en lo Penal de Azul; Juzgado en lo Civil y Comercial de Moreno-General Rodríguez; Juzgados de Familia de Tigre y Berazategui; Juzgados en lo Contencioso Administrativo de Moreno-General Rodríguez y Merlo; y Tribunales de Trabajo de La Matanza, Lomas de Zamora, San Martín sede San Miguel y San Isidro sede Tigre.

OTROS PLANTEOS

Por otra parte, el máximo tribunal de justicia bonaerense reiteró la solicitud para que se llame a concurso en el Tribunal de Trabajo de Moreno-General Rodríguez.

Finalmente, solicitó a la Legislatura las modificaciones de competencia territorial de los Tribunales de Trabajo de Junín sede Chacabuco y Mercedes sede Bragado; del Tribunal de Trabajo creado por Ley 14.729 en Bahía Blanca y del Juzgado de Garantías creado por Ley 14.346 en San Isidro sede San Fernando, ampliando el alcance de cada órgano.

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