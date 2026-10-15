Llamaron a los gremios y habría una oferta salarial

El gobierno bonaerense finalmente convocó a paritarias tanto a los gremios docentes como estatales, luego de que los sindicatos expresaran su malestar por la demora en retomar las negociaciones salariales. La cita está prevista para mañana y viene rodeada de una fuerte incertidumbre ya que no trascendió si la Provincia llevará finalmente una oferta concreta de aumento.

No es el único interrogante que rodea el encuentro que se desarrollará de manera virtual. La otra cuestión es que la negociación llega sobre el límite del plazo para la liquidación de los salarios del mes en curso, por lo que también resulta una incógnita si la eventual mejora que se anuncie podrá ser liquidada para cobrarse en los primeros días de noviembre.

La inquietud sindical se ahondó en los últimos días porque la administración de Axel Kicillof venía demorando la reanudación de la paritaria. También, ante la posibilidad de que tampoco hubiera aumento salarial en octubre, tal como ocurriera en septiembre cuando los sueldos se liquidaron sin mejoras.

El último acuerdo salarial fue en julio, cuando los sindicatos aceptaron una oferta de aumento del 7% en dos tramos, con una suba del 5% correspondiente a julio y otra del 2% para agosto, ambas calculadas sobre los salarios de junio. En aquella negociación, el Gobierno provincial también se comprometió a retomar la discusión paritaria en septiembre. El diálogo se abrió, hubo una primera reunión pero no se formalizó una oferta y desde entonces las partes no volvieron a juntarse de manera formal.

CONTACTOS

En términos informales, sí se vienen registrando contactos. La demora en el avance de las negociaciones, según trascendió en diversas fuentes, tiene relación con la complicada situación financiera por la que atraviesa el Estado bonaerense producto del recorte de fondos nacionales y el freno en la economía que impacta sobre su propia recaudación.

En ese contexto, la idea de la Provincia era formalizar una oferta para los meses de octubre y noviembre. Sin embargo, ante el nulo avance en las negociaciones preliminares, algunos sectores gremiales plantearon a los funcionarios que al menos se propusiera una suba para octubre y luego seguir negociando en lo que queda del año. Hoy se develará, si es que existe, una propuesta, por qué camino finalmente optó la administración bonaerense.

Claro que la demora en convocar la negociación y el hecho de que el encuentro sea virtual abre otro abanico de especulaciones.

Hay quienes analizan que acaso la propuesta que se presente sea rechazada por los gremios pero aún así la Provincia la liquide, de manera de continuar la negociación y establecer un pago a cuenta de un futuro acuerdo.

MALESTAR

La reanudación de la paritaria viene rodeada de un clima de conflicto. Los gremios exteriorizarán hoy parte de ese malestar en la marcha nacional por la Educación que, si bien hará foco en los recortes nacionales a ese área, también incluye planteos hacia la Provincia con cuestiones de tipo salarial y por el funcionamiento del IOMA.

Mañana, mientras tanto, los sindicatos aguardan que asome una oferta de aumento con el objetivo de no perder frente a la inflación.

De hecho, ayer, el INDEC dio a conocer el dato oficial del costo de vida acumulado en septiembre que trepó al 1,9. En el Gran Buenos Aires trepó un poco más: 2 por ciento.