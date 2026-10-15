Máximo Kirchner afirmó que si el PJ gana van a revisar todos los RIGI

Máximo Kirchner sigue levantando el perfil. A sus recorridas por distintas provincias añadió entrevistas con diversos medios. Y ayer, en uno de esos contactos con periodistas, dejó algunas frases fuertes. Dijo, por caso, que si el peronismo asume el poder en 2027 va a revisar todos los proyectos de inversión que otorgó la administración libertaria a través del RIGI.

No sólo eso: sostuvo que el gobierno de Mauricio Macri “es el peor de la historia” incluso que el de Milei y reiteró que su candidata a presidente para el año que viene es su madre, Cristina Kirchner.

“Tenés elementos para generar inversiones y no está mal, a todos nos parece bien. Lo que no puede pasar es que haya un RIGI que es como casi un estatuto de coloniaje. En ganancias una empresa minera pasa de pagar 35 a 25 puntos, y cualquier comercio paga 35 de Ganancias. Habrá que auditar proyecto por proyecto y ver cómo se fue haciendo”, dijo el líder de La Cámpora en una entrevista con Radio con Vos.

Y en esa línea, insistió: “Se auditará y si está todo en orden seguirán porque son derecho adquirido pero hay que mirarlos uno por uno, no vaya a ser que a alguno le hayan dado el RIGI y después se da vuelta y vende el proyecto, hay que mirarlo bien”.

“Al sector privado le han dado más de lo que esperaban. Hay que mirarlo bien. Y lo llamativo es que la inversión extranjera directa cayó”, analizó.

Luego, apuntó los cañones contra el ex presidente Macri. “Pone a la Argentina en un lugar muy malo. El endeudamiento de 2018 fue letal para la Argentina”, sostuvo. En ese sentido, redobló la apuesta: “A mi entender el peor presidente que he visto”. “¿Peor que Milei?”, le preguntaron. “Si claro, Macri recibió un país mucho mejor que el que recibió Milei. País contra país recibe un país mejor Macri”.

Finalmente, sostuvo que su madre es “su” candidata. “Mi candidata, y vamos a pelear para eso, es Cristina, no sólo por una cuestión de lo que fueron aquellos años, porque estos son diferentes, pero tenemos que tener el mismo espíritu”, dijo Máximo.