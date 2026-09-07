Milei reúne al Gabinete: Malvinas y Presupuesto 2027, en la agenda del Gobierno

El presidente Javier Milei encabezará hoy una nueva reunión de Gabinete en la Casa Rosada, en el inicio de una semana en la que el Gobierno concentrará su agenda en las medidas vinculadas con la cuestión Malvinas, el proyecto de Presupuesto 2027 y la estrategia legislativa.

Será el tercer encuentro consecutivo de ministros en tres semanas, luego de las reuniones del 24 de agosto y del martes pasado. El esquema forma parte de la dinámica semanal que el mandatario estableció para revisar la gestión por áreas y definir prioridades.

Uno de los temas centrales será el reclamo argentino por la soberanía de las Islas Malvinas. El Gobierno analizará los anuncios realizados por Milei durante la cadena nacional del jueves y el avance de las medidas que serán enviadas al Congreso.

Entre las iniciativas se encuentra el proyecto de Ley de Defensa de la Soberanía Nacional, que contempla la creación de un Consejo de Seguridad Nacional. También se prevé el endurecimiento de las sanciones para empresas que exploten hidrocarburos sin autorización argentina.

LAS MEDIDAS SOBRE MALVINAS

La normativa impulsada por el Ejecutivo contempla sanciones para las compañías que desarrollen actividades vinculadas con la explotación de recursos naturales en las islas y alcanza también a proveedores que colaboren con esas operaciones.

Según el planteo oficial, las empresas alcanzadas por las sanciones podrán quedar inhabilitadas para contratar con organismos públicos y empresas privadas dentro del territorio argentino. El proyecto también incorpora herramientas como el juicio en ausencia.

Las medidas están relacionadas con el proyecto petrolero Sea Lion, desarrollado en aguas próximas a las Islas Malvinas por Navitas Petroleum y Rockhopper Exploration. El Gobierno destacó el retiro de grandes compañías internacionales de servicios petroleros vinculadas con ese proyecto.

La senadora Patricia Bullrich respaldó la posición del Ejecutivo y sostuvo: “Si nosotros dejásemos que esa producción de petróleo comience, estaríamos aceptando el robo de estos recursos naturales y, de hecho, la profundización de una colonización en las Malvinas”.

EL PRESUPUESTO 2027

El segundo eje de la reunión será el Presupuesto 2027. El Poder Ejecutivo debe enviar el proyecto al Congreso antes del 15 de septiembre, por lo que la Casa Rosada trabaja en la definición de las principales variables y partidas.

El Gobierno mantendrá el equilibrio fiscal como criterio central del proyecto. Esa definición tendrá impacto en las negociaciones con los gobernadores y con los bloques legislativos que suelen acompañar iniciativas del oficialismo.

Entre los puntos de discusión estarán los fondos destinados a obra pública y los recursos que reciben las provincias. El tratamiento parlamentario del presupuesto requerirá acuerdos en ambas cámaras del Congreso.

La estrategia legislativa será coordinada, entre otros funcionarios, por el jefe de Gabinete, Diego Santilli, y la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei. Ambos tendrán participación en el diálogo con los gobernadores y con los bloques parlamentarios.

Además del Presupuesto 2027 y de los proyectos relacionados con Malvinas, el oficialismo busca incorporar a la agenda parlamentaria la reforma electoral durante las próximas semanas.