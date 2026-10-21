Milei volvió a insultar a Lula y Brasil lo acusó de “antidemocrático”

El presidente, Javier Milei, volvió a meterle presión a la tensión diplomática que mantiene con su par de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, quien el domingo buscará reelegir en el balotaje que lo enfrentará con el senador liberal Flávio Bolsonaro, que se impuso en primera vuelta.

En plena campaña electoral, Milei, que respalda abiertamente al hijo de Jair Bolsonaro, arremetió contra el actual mandatario de Brasil, al que llamó “progre machirulo”. Lo hizo a través de su cuenta de la red social X, donde citó un recorte de una entrevista en la que Lula defiende la reforma que reduce la jornada laboral máxima de 44 a 40 horas semanales y elimina el histórico régimen “6x1”, reemplazando el esquema de seis días de trabajo y uno de descanso por otro de 5 días laborales y 2 de franco. En ese fragmento, el presidente brasileño asegura que en su país no es viable trabajar seis días a la semana principalmente porque “la mujer no puede trabajar seis días a la semana y descansar uno porque ese día tiene que limpiar la casa, lo que significa más trabajo”.

Con ese ejemplo, el líder del Partido de los Trabajadores pretendía argumentar que en su país son mayormente las mujeres las que están a cargo de la casa. Milei se agarró de esa frase para volver a disparar contra Lula: “Después acusan de misóginos a todos sus oponentes... se les está cayendo la careta a estos delincuentes... Espero que su último truco de campaña sucia no incluya robarse la elección... zurdo ladrón”, remató.

A eso, el el Ministerio de Relaciones Exteriores de Brasil emitió un duro comunicado en el que advirtió que “las ofensas proferidas por el Presidente de la República Argentina contra Brasil [...] constituyen un nuevo e inaceptable intento de injerencia externa en el proceso democrático brasileño”.

En otro párrafo, la Cancillería brasileña subrayó que Milei “reitera mentiras difundidas por quienes perdieron las elecciones y protagonizaron el fallido golpe militar de hace cuatro años”, en alusión a los sectores alineados con el expresidente Jair Bolsonaro, quien cumple una pena de 27 años y tres meses de prisión por intento de golpe de Estado en enero de 2023.

“VOTO SEGURO”

Para el gobierno de Lula, “esta manifestación antidemocrática es inaceptable, desequilibrada y no se condice con la postura que debe tener el jefe de Estado de un país amigo”.

La nota defendió además que el sistema de voto electrónico que utiliza Brasil “ha demostrado ser seguro y nunca registró irregularidades” y concluyó: “La decisión sobre el futuro de Brasil corresponde exclusivamente al pueblo brasileño, que se expresará libremente en las urnas, sin ningún tipo de injerencia externa, el domingo 25″.

La cancillería de Brasil ya había rebajado la relación diplomática con Argentina al retirar a su embajador en Buenos Aires por dichos de Milei de julio.

EN ESPAÑA Milei llegó ayer a España por séptima vez durante su mandato. Hoy tendrá una intensa agenda económica y política, en la que dará su apoyo a la derecha para las elecciones de noviembre. No estaba confirmada la reunión con Isabel Díaz Ayuso, presidenta de la Comunidad de Madrid Milei llegó ayer a España por séptima vez durante su mandato. Hoy tendrá una intensa agenda económica y política, en la que dará su apoyo a la derecha para las elecciones de noviembre. No estaba confirmada la reunión con Isabel Díaz Ayuso, presidenta de la Comunidad de Madrid