Miles de estudiantes marcharon por la Noche de los Lápices

Miles de estudiantes marcharon en la tarde de ayer por las calles del centro platense para conmemorar la Noche de los Lápices, a 50 años de aquel 16 de septiembre de 1976, cuando bandas represoras de la dictadura militar que gobernaba el país secuestraron y torturaron en nuestra ciudad a una decena de alumnos, todos menores de 18 años, que reclamaban por la implementación del Boleto Estudiantil Secundario. De ellos, seis fueron asesinados y permanecen desaparecidos, sin que sus restos hayan sido encontrados: Claudio de Acha, María Clara Ciocchini, María Claudia Falcone, Francisco López Muntaner, Daniel A. Racero y Horacio Ungaro, cuyos rostros, acompañados por la leyenda “presentes”, fueron enarbolados por las distintas columnas que confluyeron en la concentración local.

Pero, junto con las consignas que actualizaron el reclamo de “memoria, verdad y justicia” por los estudiantes desaparecidos, la marcha que se extendió de 7 y 38 hasta 7 y 59 incorporó otras demandas, resumidas en el lema “Cristina libre”, que levantaron principalmente los jóvenes militantes de la Federación de Estudiantes Secundarios de la provincia de Buenos Aires (FES) y la Unión de Estudiantes Secundarios (UES) de La Plata, ubicados al frente del recorrido junto a La Cámpora.

La movilización volvió a exponer la tensión entre Kicillof y La Cámpora

En el otro extremo se ubicó la columna del Movimiento Derecho al Futuro (MDF), que responde al gobernador Axel Kicillof. El mandatario unió a los estudiantes en un tramo del trayecto junto a la vicegobernadora, Verónica Magario; el intendente, Julio Alak; la titular de la Asociación Madres de Plaza de Mayo, Carmen Arias; miembros del gabinete provincial; legisladores y funcionarios municipales. Antes, Alak y Kicillof habían encabezado un acto junto a la presidenta de Abuelas de Plaza de Mayo, Estela de Carlotto, sobrevivientes y familiares en la plazoleta de 8 y 61.

Unos pasos más adelante de la columna que respondía al Gobernador caminaron dirigentes y afiliados de gremios como Suteba, ATE, Adulp y Atulp. En el medio, entre la FES, La Cámpora y el MDF, también marcharon integrantes de la Federación Universitaria de La Plata (FULP), agrupaciones estudiantiles de las distintas facultades de la UNLP y otras organizaciones, como H.I.J.O.S.

DOS COLUMNAS DIVIDIDAS

La distancia entre las columnas de la FES/La Cámpora y el espacio de Kicillof no fue azarosa. La manifestación estuvo precedida por una fuerte polémica, luego de que, en la víspera, la federación estudiantil difundiera una carta abierta dirigida al Gobernador, en la que criticaba la supuesta negativa de la Provincia a aportar micros para facilitar el traslado de militantes desde el Conurbano y otros puntos. Incluso, desde la FES deslizaron que la Gobernación bonaerense habría condicionado su acompañamiento a la modificación de la consigna que finalmente terminó imponiéndose en la jornada. Se trató de una nueva disputa en la interna a cielo abierto que mantienen La Cámpora y Cristina Kirchner con Kicillof por la conducción del peronismo.

El contrapunto no impidió que chicos y chicas de distintos puntos del Conurbano y del interior bonaerense se sumaran a la concentración. Cientos de jóvenes de Merlo, Moreno, Quilmes, Lomas de Zamora, La Matanza y Chivilcoy llegaron para recordar a los desaparecidos de aquel fatídico septiembre de 1976 junto a sus pares de La Plata, Berisso y Ensenada. Entre ellos, una joven conmovió a muchos con un cartel artesanal, pero contundente, que colgaba de su mochila: “Si luchar por estudiar fuera un delito, hoy sería una desaparecida”, se leía en letras color fucsia.

Entre los organizadores calcularon la presencia de unos 5.000 manifestantes.

¿Cómo hicieron para llegar? “De manera autogestiva”, respondieron algunos. “Nos organizamos y pusimos plata de nuestro bolsillo”, agregaron desde una de las agrupaciones que organizó la jornada. En otros casos, fueron los distintos municipios los que aportaron los micros, según le dijo a este diario uno de los presentes.

En declaraciones a la prensa, la titular de la FES, Alma Parla Hair, evitó ahondar sobre la misiva que tensionó la relación con el Gobernador: “Nosotros ya expusimos todo lo que pensamos en la carta”, se limitó a responder, mientras ratificó: “Hoy los lápices en todo el país escriben Cristina libre y presidenta. Es la consigna que usamos acá en La Plata también”.

“PROSCRITA Y SECUESTRADA”

En el mismo sentido, el documento que se leyó al final del recorrido resumió el alto voltaje político del acto. Bajo el título: “Patriotas y valientes para cambiar la Argentina. Ayer por Perón, hoy por Cristina”, el texto, que incluyó fuertes críticas al Gobierno nacional, aludió también a “una democracia quebrada” e insistió en que Cristina Kirchner —con prisión domiciliaria por la causa Vialidad— está “proscrita y secuestrada en San José 1111”.

El documento final trazó un duro diagnóstico sobre la Provincia, pero apuntó contra Milei

El mensaje que los estudiantes de la FES pronunciaron sobre el escenario montado en la intersección de 7 y 59 —frente al ex Ministerio de Obras Públicas, epicentro de las protestas que, en plena dictadura, reclamaron por el Boleto Estudiantil— también trazó un crudo diagnóstico sobre la situación de la Provincia, aunque el presidente Javier Milei fue el principal destinatario de las críticas.

“Caminamos en una Argentina que quieren entregar. Ese mismo modelo de miseria planificada y venta del país que la dictadura impuso a la fuerza y utilizando el terror, vuelve a manifestarse en las políticas del Gobierno nacional de Javier Milei”, introdujo el texto para luego hacer hincapié en la Provincia, donde —se aseguró— “vemos de cerca y resistimos el impacto del actual modelo de miseria planificada. Y lo sentimos todos los días, en la angustia de ver a nuestras familias endeudadas para llegar a fin de mes, en la violencia que irrumpe en nuestras escuelas y la destrucción casi absoluta del tejido social nos afecta directamente en la salud mental de los pibes y pibas”. También enumeraron su preocupación por el avance del narcotráfico, las apuestas online, la falta de presupuesto para los clubes de barrio y para la educación técnica, entre otras problemáticas.