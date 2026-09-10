Otra salida en LLA: se fue un ex jugador de River

El ecosistema libertario cruje en varios distritos de la Provincia. Sufrió un fuerte cimbronazo hace algunos días cuando la mediática concejal de La Matanza, Leila Gianni, pegó el portazo y se alejó del partido violeta. En las últimas horas los cimientos de la estructura de La Libertad Avanza volvieron a conmoverse cuando se conoció otra salida intempestiva, en este caso, en Zárate.

El protagonista es otro conocido: el ex jugador de River, Oscar Ahumada, quien aparecía como número puesto del esquema libertario para ir por la Intendencia.

“He decidido cerrar mi etapa dentro de La Libertad Avanza en Zárate”, escribió Ahumada en sus redes sociales. No obstante, adelantó que seguirá en la política del distrito. “No me alejo de la política ni del compromiso que asumí. Por el contrario, comienza una nueva etapa. Una etapa para escuchar más, aprender, construir y trabajar en una alternativa para que Zárate pueda crecer y no convertirse en un basural”, añadió.

Si bien no las expresó en el comunicado, se sabe que responsabiliza por su alejamiento, al igual que lo había hecho Gianni, a Sebastián Pareja, el líder del partido libertario en la Provincia.

Ahumada venía trabajando en la construcción de su candidatura por LLA y en las últimas horas se vio envuelto en una fuerte polémica porque varios de los concejales que reportan a su espacio votaron en contra de una ordenanza que presentó el intendente del PRO, Marcelo Matzkin. El alcalde puso el grito en el cielo, acusó a los libertarios y, días después, Ahumada decidió dar el portazo.

Al final, su salida terminó siendo un gesto de concordia de LLA con el PRO con el que busca sellar un acuerdo electoral en la Provincia.