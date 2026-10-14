Piden investigar los fondos que recibió Tapia de la FIFA y Camioneros

En una ampliación de la causa por presunto enriquecimiento ilícito contra el presidente de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA), Claudio “Chiqui” Tapia, el fiscal federal Gerardo Pollicita le pidió al juez Ariel Lijo que ordene 15 nuevas medidas de prueba. Entre otras, analizar un depósito en efectivo de 620.000 dólares en una cuenta personal del dirigente, así como también dinero que habría recibido del Sindicato de Camioneros que lidera Hugo Moyano, exsuegro de Tapia.

El fiscal requirió además enviar un exhorto a Suiza para preguntar a la FIFA por qué le transfirieron casi 190.000 dólares sin que Tapia lo informara en sus declaraciones juradas.

Pollicita también requirió que se levante el secreto bancario y fiscal sobre Paola Moyano, exesposa del titular de la AFA. Ella es hija de Hugo Moyano, el histórico líder del Sindicato de Camioneros.

De hecho, Tapia llegó a la presidencia de la AFA en 2017 con el respaldo del gremialista, que en ese entonces presidía el club Independiente y que también fue vicepresidente de la AFA.

INCREMENTO PATRIMONIAL

La causa por la que se investiga al responsable de la entidad madre del fútbol argentino se inició por una denuncia del empresario Guillermo Tofoni y apunta a un presunto incremento patrimonial cercano al 1000% entre 2017 y 2024.

Uno de las principales sospechas surgió de documentación remitida por el Banco Credicoop. Según los registros, el 12 de febrero de 2019 se depositaron US$ 620.000 en efectivo en una cuenta en dólares de Tapia. Ese día, Paola Moyano fue incorporada como firmante de esa cuenta y de otra en pesos. También quedó como cotitular de una caja de seguridad bancaria.

A partir de esos movimientos, Pollicita solicitó que se levante el secreto bancario, fiscal, bursátil y financiero de Moyano, desde 2016 hasta la actualidad. El fiscal argumentó que la mayoría de los bienes de Tapia son gananciales.

Otro eje de la investigación son tres transferencias de la FIFA por US$ 49.585 en diciembre de 2018, US$ 124.583 en junio de 2019 y US$ 15.408 en marzo de 2020. En total, los giros suman unos US$ 189.578. Por eso es que la fiscalía pidió enviar un exhorto a Suiza para que el organismo explique el motivo de los pagos. El fiscal sostiene que Tapia no declaró esos ingresos.

También se busca esclarecer el dinero recibido del Sindicato de Choferes de Camiones. Entre enero de 2016 y enero de 2019, el gremio realizó 37 acreditaciones por $1.494.678,79 en la cuenta sueldo de Tapia en el Banco Provincia.

La batería de medidas incluye informes sobre cuatro vehículos, entre ellos una BMW X4, movimientos financieros y datos sobre una eventual adhesión al blanqueo de capitales.

Además de presidir la AFA, Tapia es funcionario de la Ceamse, la empresa estatal de residuos del área metropolitana. Ese cargo público es el que habilita a investigarlo por supuesto enriquecimiento ilícito.

Por otro lado, la fiscalía requirió explicaciones a la AFA por cinco transferencias realizadas a cuentas del dirigente entre 2020 y 2023, así como documentación respaldatoria de los $30 millones en viáticos que declaró haber percibido. Además, pidió información sobre las tarjetas corporativas Visa, Cabal y American Express emitidas a su nombre, sus límites de gastos y las rendiciones correspondientes.

Entre las operaciones bajo análisis aparecen seis transferencias desde una cuenta de Tapia en el HSBC a la escribana Marisa Galarza, por 1.171.070 pesos. El fiscal pidió verificar la matrícula de la profesional y reunir las escrituras en las que hayan intervenido Tapia o Moyano desde 2016, con información sobre precios, formas de pago y origen de los fondos.

Ahora, el juez Lijo deberá resolver si hace lugar a los pedidos de la fiscalía, que busca reconstruir la evolución patrimonial del dirigente y determinar si se corresponde con sus ingresos declarados.