Qué pasará con los feriados si el Papa no puede venir

La operación a la que fue sometido el papa León XIV, durante la cual se confirmó que tenía un tumor maligno en el pulmón, abrió un interrogante sobre su visita a la Argentina y sobre los feriados dispuestos para acompañarla. Aunque el Gobierno mantiene los preparativos, la evolución del Pontífice será determinante para sostener el viaje previsto para noviembre.

Por ahora, el calendario establecido continúa vigente. El Decreto de Necesidad y Urgencia 1103/2026, publicado el 28 de septiembre, declaró feriado nacional el lunes 9 de noviembre; el martes 10, exclusivamente en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y Córdoba; y el miércoles 11, en la provincia de Buenos Aires.

La pregunta es qué ocurriría si finalmente el Papa no pudiera viajar. El texto no incorpora una cláusula que deje sin efecto esas jornadas ante una cancelación o postergación. De su lectura se desprende que una suspensión del viaje no anularía automáticamente los feriados: para modificarlos o eliminarlos sería necesaria una nueva disposición normativa.

El fundamento de la medida está ligado a la convocatoria de fieles y a las necesidades de seguridad, logística y circulación. Sin embargo, los artículos que establecen los feriados fijan fechas concretas, sin supeditar expresamente su vigencia a la llegada del pontífice.

Así, ante una eventual cancelación, quedaría pendiente una definición oficial sobre el calendario. Una reprogramación tampoco trasladaría por sí sola los feriados a las nuevas fechas de la visita.

Para La Plata y el resto del territorio bonaerense, el esquema actual contempla dos jornadas: el lunes 9, por el feriado nacional, y el miércoles 11, por el dispuesto para toda la Provincia. El martes 10 alcanza únicamente a CABA y Córdoba.

EL GOBIERNO, ATENTO

La Casa Rosada continúa con las tareas de organización y no recibió, por ahora, una comunicación de la Santa Sede que modifique la gira. No obstante, las autoridades reconocen que la planificación puede ajustarse en función del posoperatorio y de las indicaciones del equipo médico.

El presidente Javier Milei manifestó su disposición a adecuar los preparativos si el Vaticano solicita un cambio. Esa apertura a revisar la agenda no constituye, hasta el momento, un anuncio de suspensión de los feriados.

La visita a la Argentina está prevista entre el 8 y el 11 de noviembre, dentro de un recorrido que también incluye Uruguay y Perú, país donde estuvo muchos años.

El programa argentino contempla actividades en Buenos Aires, Córdoba y Luján, con celebraciones multitudinarias que motivaron la adopción de medidas especiales.

Mientras se espera la evolución de León XIV, hay dos decisiones que deben distinguirse: la continuidad de la gira, sujeta a las definiciones de la Santa Sede, y cualquier modificación de los feriados, que deberá formalizarse en la Argentina. Por ahora, no corresponde dar esas jornadas por canceladas.