Toyota se suma al RIGI y promete una fuerte inversión en Zárate

Toyota invertirá U$S1.341 millones en Argentina para ampliar su capacidad productiva y fabricar en su planta de Zárate nuevas versiones eléctricas de la Hilux. El proyecto fue aprobado para ingresar al Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI) y contempla la construcción de una nueva planta junto al complejo industrial que la compañía ya tiene en esa ciudad bonaerense.

Según informó la empresa, la iniciativa prevé la generación de unos 3.600 puestos de trabajo durante la etapa de construcción y otros 2.600 empleos directos e indirectos durante la operación, incluyendo actividades vinculadas con la cadena de proveedores.

El ministro de Economía, Luis Caputo, señaló que se trata de la mayor inversión realizada hasta ahora por la industria automotriz argentina.

El nuevo complejo estará destinado a la producción de vehículos electrificados. Toyota prevé fabricar en Argentina versiones híbrida suave (MHEV) y 100% eléctrica (BEV) de la Hilux, en el marco de la próxima generación de la pick-up.

La nueva instalación se ubicará junto a la planta actual, donde Toyota produce las versiones convencionales de la Hilux y la SW4. La compañía mantendrá además en un sector independiente la línea de producción de la Hiace.

La presentación de los nuevos modelos está prevista para fines de este año, mientras que su llegada al mercado se realizará de manera escalonada.

EXPORTACIONES POR U$S1.280 MILLONES AL AÑO

El proyecto tendrá una fuerte orientación exportadora. De acuerdo con las estimaciones difundidas, alrededor del 70% de la producción estará destinada a mercados internacionales.

Toyota proyecta ventas al exterior por aproximadamente U$S1.280 millones anuales, lo que incorporaría una nueva plataforma de exportación de vehículos electrificados desde la Argentina.

La inversión también permitirá incorporar al país tecnología para la fabricación local de vehículos eléctricos, un segmento que todavía no cuenta con producción de estas características a gran escala.

Con la aprobación de su solicitud, Toyota se convirtió en la primera empresa automotriz en incorporarse formalmente al RIGI, régimen establecido por la Ley 27.742 para promover grandes inversiones.

Desde la compañía señalaron que la adhesión constituye un paso para avanzar hacia la aprobación final del proyecto y destacaron que el régimen aporta previsibilidad y condiciones para mejorar la competitividad de la producción local.

Toyota produce vehículos en su planta de Zárate desde 1997. Los detalles sobre los plazos de inversión y el cronograma definitivo de producción serán comunicados por la empresa oportunamente.

MANZANO El Gobierno nacional prorrogó por 20 años la licencia de distribución de gas de la empresa Metrogas, cuyos principales accionistas son los empresarios José Luis Manzano, Daniel Vila y Mauricio Filiberti. La operación ya había sido anunciada a la Comisión Nacional de Valores. El Gobierno nacional prorrogó por 20 años la licencia de distribución de gas de la empresa Metrogas, cuyos principales accionistas son los empresarios José Luis Manzano, Daniel Vila y Mauricio Filiberti. La operación ya había sido anunciada a la Comisión Nacional de Valores.