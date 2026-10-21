Unificarán los juicios Hotesur-Los Sauces contra Cristina y Máximo

La Cámara Federal de Casación Penal ordenó que las causas Hotesur y Los Sauces, en las que Cristina Kirchner, su hijo Máximo y otros imputados están acusados por presuntas maniobras de lavado de dinero, se tramiten en un solo juicio oral. La decisión revocó el desdoblamiento dispuesto en septiembre por el Tribunal Oral Federal (TOF) 5, que había fijado el inicio del debate por Los Sauces para este viernes y postergado el de Hotesur para el 19 de marzo de 2027.

El fallo fue dictado ayer por la Sala I de Casación, con los votos de Diego Barroetaveña y Daniel Petrone. Alejandro Slokar votó en disidencia. Con esta resolución, ambos expedientes comenzarán a debatirse de manera conjunta el 23 de octubre, de forma presencial en la sala AMIA de los tribunales de Comodoro Py. Por lo que la expresidenta, su hijo y el resto de los imputados deberían estar presentes.

La decisión hizo lugar a los planteos del Ministerio Público Fiscal y de la Unidad de Información Financiera (UIF), querellante en la causa. Los fiscales Diego Velasco y Mario Villar habían cuestionado la separación de los procesos porque, según sostuvieron, podía fragmentar la prueba, debilitar la acusación y dificultar la reconstrucción integral de los delitos investigados.

CÓMO VOTARON LOS JUECES

Petrone consideró que el tribunal oral no había fundamentado suficientemente por qué correspondía modificar la tramitación conjunta que se había dispuesto debido a la conexión entre ambos expedientes. También señaló que las dificultades relacionadas con la cantidad de acusados (unos 20 en total), testigos y pruebas podían resolverse en un único proceso, sin necesidad de realizar dos juicios y dictar dos sentencias.

“Verificada la conexidad entre ambos procesos y dispuesta su acumulación material tal como se recordó, el tribunal no ha logrado explicar de manera suficiente cuáles son las circunstancias que justificarían revisar aquella decisión y disponer, a esta altura, la sustanciación separada de los debates”, indicó Petrone.

Barroetaveña coincidió en que la separación carecía de fundamentos suficientes y podía afectar la teoría del caso de la fiscalía y la querella. Habló de “fraccionamiento indebido” y consideró que la división de los casos, “lejos de ser meramente ordenatoria, es precisamente la realización de dos juicios”.

Slokar, en cambio, entendió que la decisión sobre cómo organizar el debate correspondía al tribunal oral y que no estaban dadas las condiciones para que Casación interviniera. Este juez evaluó el recurso como inadmisible porque el desdoblamiento constituía una “medida ordenatoria” del debate, propia de las facultades del tribunal oral.

El TOF 5, integrado por José Michilini, Adriana Palliotti y Fernando Machado Pelloni, había justificado el desdoblamiento en que se trataba de investigaciones diferentes y en la necesidad de ordenar las audiencias. La defensa de Cristina y Máximo Kirchner, a cargo de Carlos Beraldi, también se había opuesto a la reunificación y había pedido mantener los procesos separados. Además, solicitó que ambos puedan participar de manera virtual, una cuestión que todavía debe resolver el tribunal.

QUÉ SE INVESTIGA

Ambas causas investigan presuntas maniobras de lavado de activos y asociación ilícita vinculadas con el patrimonio de la familia Kirchner. En Hotesur, la acusación apunta al alquiler de habitaciones de los hoteles Alto Calafate y Las Dunas por parte de empresas vinculadas a Lázaro Báez, que presuntamente reservaban plazas que no utilizaban. Según la investigación, por esa vía la familia presidencial recibió más de $28 millones entre 2008 y 2015.

En Los Sauces, el expediente se centra en los alquileres de propiedades de los Kirchner a empresas vinculadas tanto con Báez como con el Grupo Indalo, de Cristóbal López y Fabián de Sousa. Para la acusación, esos pagos habrían servido para canalizar fondos de origen ilícito hacia el patrimonio familiar, bajo la apariencia de operaciones comerciales.

La fiscalía sostuvo que los expedientes comparten una misma matriz: fondos que habrían provenido de negocios con el Estado y que luego ingresaban a sociedades de la familia Kirchner. También advirtió que juzgar por separado hechos relacionados podría dificultar la prueba de la asociación ilícita. La UIF había propuesto, como alternativa organizativa, ordenar el debate por etapas para analizar primero la prueba de Los Sauces, luego la común y finalmente la de Hotesur.

A Cristina Kirchner se la acusa de ser la jefa de una presunta asociación ilícita y por supuesto lavado de activos, mientras que Máximo Kirchner está señalado como organizador.

Para el diputado nacional y líder de La Cámpora, será su primer juicio oral en una causa de presunta corrupción. Para la expresidenta, que ya cumple prisión domiciliaria tras su condena en la causa Vialidad, se tratará de una nueva instancia judicial que la obliga a sentarse en el banquillo de los acusados.

Para el hijo de la expresidenta será el primer juicio en un caso por supuesta corrupción

El expediente involucra también a Lázaro Báez, Cristóbal López y Fabián de Sousa