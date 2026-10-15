Universidades: multan al Gobierno por incumplir la Ley de Financiamiento

Un día antes de la Quinta Marcha Federal Universitaria, el Juzgado Contencioso Administrativo Federal Nº 11 multó al Gobierno de Javier Milei por incumplir una medida cautelar que ordenaba actualizar salarios docentes y no docentes, y garantizar el fondo para becas tal como lo establece la Ley de Financiamiento Universitario sancionada por el Congreso y que la administración libertaria suspendió por decreto.

El fallo fue firmado por el juez Martín Cormick, quien resolvió aplicar una sanción de $100.000 por día al jefe de Gabinete, Diego Santilli, por el “incumplimiento verificado”. El magistrado aclaró que tanto el monto como los funcionarios alcanzados podrán modificarse en etapas posteriores del proceso judicial.

“En concordancia con lo proveído en el marco de la causa principal, atento el incumplimiento verificado, corresponde hacer efectivo el apercibimiento dispuesto en fecha 30/9/2026 y disponer la aplicación de astreintes diarias [como se denomina a las sanciones económicas contra quien demora el cumplimiento de una orden judicial] al funcionario titular de la Jefatura de Gabinete de Ministros de la Nación Argentina”, se lee en la resolución de Cormick.

Mientras, trascendió anoche que el Gobierno apelará tanto la multa diaria que se le impuso a Santilli como el fallo que ordenó aplicar la norma, a la par que sostuvo que ya realizó aumentos salariales significativos para el sector y que no puede asumir mayores erogaciones sin afectar el equilibrio fiscal.

UN FALLO “MUY IMPORTANTE”

Para Franco Bartolacci, rector de la Universidad Nacional de Rosario y presidente del Consejo Interuniversitario Nacional (CIN) -uno de los organismos que impulsa la movilización de hoy-, este fallo “es muy importante como inicio y antecedente en el proceso judicial que sigue su curso. Nosotros habíamos notificado desde el CIN al juez que había vencido el plazo y no se había cumplido, por lo que habíamos solicitado que se aplicaran las multas correspondientes”.

A fines de septiembre, el juez había concluido que el Estado no acreditó el cumplimiento pleno de la medida cautelar vigente, que ratificó la Corte Suprema y que obliga a actualizar salarios y becas universitarias. Según estimaciones del sistema universitario, la recomposición salarial debería llegar al 33%.

La semana pasada, Cormick declaró la inconstitucionalidad del tramo del Decreto Nº 759/25 con el que el Gobierno frenó la ejecución de la Ley de Financiamiento.

Sancionada por el Congreso y ratificada tras el rechazo al veto presidencial, el gobierno de Javier Milei finalmente debió promulgar la normativa, pero nunca avanzó con su aplicación. Argumentó que el Parlamento había dispuesto aumentos salariales y presupuestarios sin especificar las partidas de las que debían surgir los recursos y que, por lo tanto, se incumplía con la Ley de Administración Financiera.

Para el magistrado, esa estrategia operó como un “mecanismo extraconstitucional” y una instancia de veto no prevista en la Constitución. Además, remarcó que el artículo 9 de la propia Ley universitaria otorgaba herramientas para que el Poder Ejecutivo reasignara los créditos necesarios para cumplirla.

El Gobierno apeló, el juez hizo lugar al recurso y quedó suspendida la sentencia que declaraba la inconstitucionalidad del decreto. Sin embargo, continuó vigente la cautelar que obliga a actualizar salarios y becas, y que es lo que reclama el CIN.

“El Estado Nacional continúa sin cumplir la medida cautelar” que fue “confirmada por la Corte Suprema de Justicia de la Nación el 25 de junio de 2026”, se lee en la demanda, que además advirtió sobre el vencimiento del plazo impuesto por la Justicia para el cumplimiento de los pagos y pidió que “se haga efectivo el apercibimiento y se apliquen las astreintes diarias y progresivas por cada día de demora”. Eso es lo que efectivamente dispuso ayer el juez Cormick, pocas horas antes de que se concrete la 5º marcha universitaria.