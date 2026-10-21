Votan normas vinculadas a fondos para municipios

La Cámara de Diputados bonaerense dio media sanción ayer a un proyecto de ley que establece que los recursos que integran el Fondo de Emergencia y Fortalecimiento Municipal sean transferidos a los municipios con carácter de libre disponibilidad.

La iniciativa fue presentada por el radical Diego Garciarena y supone un alivio para las exhaustas arcas de los municipios.

“Creemos importante asistir a los municipios de la Provincia, está en juego el bienestar de los bonaerenses”, dijo y detalló que “en la iniciativa consideramos que la primera de las tres cuotas sea de libre disponibilidad, o sea que no tengan asignación específica y que cada municipio pueda utilizarla de acuerdo a las necesidades que tenga”.

En la misma sesión, Diputados convirtió en ley un proyecto del senador de Unión y Libertad, Sergio Vargas, que autoriza a los 135 municipios a reasignar durante seis meses hasta el 100% de los fondos coparticipados del Impuesto Inmobiliario Rural destinados al mantenimiento de la red vial rural.

La medida busca ampliar las herramientas de los intendentes para ejecutar obras de drenaje pluvial e infraestructura hídrica ante la posible llegada del fenómeno climático de El Niño, asociado a lluvias intensas e inundaciones en distintas regiones.

Por otra parte, la Cámara de Diputados aprobó la llamada “Ley Ema”, que crea un régimen especial para prevenir los casos de acoso digital que incluye actualización de contenidos curriculares, capacitación docente obligatoria y nuevos protocolos de actuación.

En tanto, los legisladores transformaron en ley un proyecto para regular el uso de las pantallas -especialmente de los celulares- en las aulas de todos los colegios secundarios.

Así, se amplía la regulación sobre este tema ya que existe una ley que directamente prohíbe el uso de celulares en los colegios primarios.