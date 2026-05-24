El despliegue de las claves musicales

La música con sus notas y figuras, sobre el pentagrama armoniosamente baila. El Sol con su batuta muy orondo las dirige, y la Soprano sorprendida, le canta a los Ángeles felices. El Do pide pista y en 3ra. al Alto encamina; mientras el Tenor pide venia, para que en 4ta. se sorprenda. La 4ta. de Fa, en la pauta musical, está buscando al Bajo, que no quiere cantar. Todas ellas: Do - Fa - Sol, suben y bajan, como jugando en un tobogán. Mientras la 8va. sigue haciendo fila, esperando transportar su alegría en batería. Y correteando en el pentagrama, están las líneas adicionales, ofreciendo en una audición, sus fantásticas habilidades. Y allí, minuciosamente, las observa el Teórico Musical, dando su aprobación a su grata melodía una vez más.

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