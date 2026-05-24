Clasificados

Fúnebres

Mercados Online
TEMAS DE HOY:
Último momento
PUBLICIDAD
Séptimo Día

Libros más vendidos

Por Redacción

LIBROS – FICCIÓN

1.- EL BUEN MAL
Samanta Schweblin / Random House

2.- LA PACIENTE SILENCIOSA
Alex Michaelides / Alfaguara

3.- KOLJOS
Emmanuel Carrere / Anagrama

4.- MAITE
Fernando Aramburu / Tusquets

5.- EL PRISIONERO DEL YERBATAL
Federico Andahazi / Grijalbo

6.- COMERÁS FLORES
Lucía Solla Sobral / Libros del Asteroide

7.- ELLAS
Viviana Rivero / Plaza & Janes

8.- CULPA VUESTRA
Mercedes Ron / Montena

9.- PODRÍA QUEDARME ACÁ
Oriana Sabatina / Sudamericana

10.- EL OTOÑO DE HUEMUL
Gloria Casañas / Plaza & Janes

LIBROS – NO FICCIÓN

1.- 76
Felipe Pigna / Planeta

2.- MONTONEROS
María O'Donell / Planeta

3.- OPERACIÓN ARGENTINA
Andrés Malamud / Planeta

4.- MI NIÑERA DE LA KGB
Laura Elisa Ramos / Lumen

5.- ENVIADO ESPECIAL
Arturo Pérez Reverte / alfaguara

6.- LOS AÑOS LOCOS EN LA ARGENTINA
Daniel Balmaceda / Sudamericana

7.- DEJA DE SER TU
Joe Dispenza / Grijalbo

8.- MI PSICÓLOGA ME DIJO
Hoyer y Yulibet / Deja Vu

9.- EL MÉTODO BRIONES
Beltrán Briones / Conecta

10.- LA SOLEDAD
Gabriel Rolón / Planeta

Las noticias locales nunca fueron tan importantes
SUSCRIBITE a esta promo especial
Suscribirme
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD

Registrate gratis para seguir leyendo

Ya leíste varias notas de El Día. Creá tu cuenta gratuita y seguí accediendo al contenido del diario.

Registrarme

¿Ya tenés cuenta? Ingresar

Has alcanzado el límite de notas gratuitas

Suscribite a uno de nuestros planes digitales y seguí disfrutando todo el contenido de El Día sin restricciones.

Básico Promocional mensual

$570/ mes

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Suscribirme

Full Promocional mensual

$740/ mes

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Acceso a la versión PDF

Beneficios Club El Día

Suscribirme

ESTA NOTA ES EXCLUSIVA PARA SUSCRIPTORES

Para disfrutar este artículo, análisis y más, por favor, suscríbase a uno de nuestros planes digitales

¿Ya tiene suscripción? Ingresar

Básico Promocional mensual

$570/ mes

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Suscribirme

Full Promocional mensual

$740/ mes

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Acceso a la versión PDF

Beneficios Club El Día

Suscribirme
PUBLICIDAD

¿Querés recibir notificaciones de alertas?