Libros más vendidos

LIBROS – FICCIÓN
1.- EL BUEN MAL
Samanta Schweblin / Random House
2.- LA PACIENTE SILENCIOSA
Alex Michaelides / Alfaguara
3.- KOLJOS
Emmanuel Carrere / Anagrama
4.- MAITE
Fernando Aramburu / Tusquets
5.- EL PRISIONERO DEL YERBATAL
Federico Andahazi / Grijalbo
6.- COMERÁS FLORES
Lucía Solla Sobral / Libros del Asteroide
7.- ELLAS
Viviana Rivero / Plaza & Janes
8.- CULPA VUESTRA
Mercedes Ron / Montena
9.- PODRÍA QUEDARME ACÁ
Oriana Sabatina / Sudamericana
10.- EL OTOÑO DE HUEMUL
Gloria Casañas / Plaza & Janes
LIBROS – NO FICCIÓN
1.- 76
Felipe Pigna / Planeta
2.- MONTONEROS
María O'Donell / Planeta
3.- OPERACIÓN ARGENTINA
Andrés Malamud / Planeta
4.- MI NIÑERA DE LA KGB
Laura Elisa Ramos / Lumen
5.- ENVIADO ESPECIAL
Arturo Pérez Reverte / alfaguara
6.- LOS AÑOS LOCOS EN LA ARGENTINA
Daniel Balmaceda / Sudamericana
7.- DEJA DE SER TU
Joe Dispenza / Grijalbo
8.- MI PSICÓLOGA ME DIJO
Hoyer y Yulibet / Deja Vu
9.- EL MÉTODO BRIONES
Beltrán Briones / Conecta
10.- LA SOLEDAD
Gabriel Rolón / Planeta
